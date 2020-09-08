https://ria.ru/20200908/vykhodnoy-1576941367.html

В ОП поддержали предложение сделать 31 декабря выходным

Член Общественной палаты России, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев поддержал предложение Минтруда сделать выходным 31 декабря, поскольку это, по его словам, РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:30

2020-09-08T15:30

2020-09-08T18:11

россия

новый год

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Член Общественной палаты России, глава "Трезвой России" <a href="http://ria.ru/person_Sultan_KHamzaev/" target="_blank" data-auto="true">Султан Хамзаев</a> поддержал предложение Минтруда сделать выходным 31 декабря, поскольку это, по его словам, поможет укреплению института семьи.Минтруд подготовил проект постановления правительства России о переносе выходных дней в будущем году. Ведомство хочет сделать выходным 31 декабря, новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. Выходные дни 2 и 3 января предлагается перенести на 5 ноября и 31 декабря."Тридцать первое декабря в качестве рабочего дня был максимально неэффективным с точки зрения и работы, и занятости людей. Как называется в народе, "имитация бурной деятельности". Это дополнительно обременяло тех, кто якобы должен работать. При этом и праздник не праздник, и рабочий процесс не рабочий. В этом плане я считаю, что это правильная позиция", — рассказал Хамзаев РИА Новости.Хамзаев также напомнил, что в Общественной палате инициативу сделать 31 декабря выходным продвигают уже шесть лет. И в связи с предложением Минтруда общественники продолжат ее отстаивать."Нужно нашим гражданам дать возможность комфортно и с удовлетворением отдыхать в праздники. Это предновогоднее состояние, когда граждане должны быть в кругу семьи, заниматься проблемами и вопросами организации праздника. Новый год — это семейный добрый праздник, который дает возможность некой перезагрузки", — добавил член ОП России.

https://ria.ru/20200908/kanikuly-1576911005.html

Яна Городецкая Ну конечно! Давно уже говорим,давайте сделаем 31 декабря (каждого года,это очень важно!) выходным.То у них там производственный календарь двигать нельзя,то золотуха то ещё чего.Изоляция показала,что можно менять и переносить рабочие дни и выходные.Это очень хороший маневр (31 декабря каждого года сделать выходным) и мы полностью это поддерживаем,двумя руками ЗА!!!! 13

valmargulis Ок, согласовал, делайте. А 30 декабря сокращённым. 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новый год, общество