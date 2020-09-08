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Федерация независимых профсоюзов оценила идею сделать 31 декабря выходным
Заложенные в проекте Минтруда переносы выходных дней в 2021 году, в частности перенос выходного дня на 31 декабря, рациональны, считает зампредседателя... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:08
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россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Заложенные в проекте <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF" target="_blank">Минтруда</a> переносы выходных дней в 2021 году, в частности перенос выходного дня на 31 декабря, рациональны, считает зампредседателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков.Ранее Минтруд предложил перенести в следующем году выходной 3 января, совпадающий с нерабочими праздничными днями, на 31 декабря."Но, в принципе, те переносы, которые там заложены, на мой взгляд, представляются рациональными, в частности персон выходного дня 3 января на 31 декабря. Собственно эта тема обсуждалась достаточно давно, возможного переноса, поэтому данное предложение вполне рационально", - рассказал Шершуков РИА Новости.Он также добавил, что проект Минтруда только появился и рано давать ему оценку до того, как он пройдет через Российскую трехстроннюю комиссию по урегулированию социально-трудовых отношений.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/obschestvo-1576912172.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Федерация независимых профсоюзов оценила идею сделать 31 декабря выходным

12:08 08.09.2020 (обновлено: 12:09 08.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки
Украшение новогодней елки - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Украшение новогодней елки. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Заложенные в проекте Минтруда переносы выходных дней в 2021 году, в частности перенос выходного дня на 31 декабря, рациональны, считает зампредседателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков.
Ранее Минтруд предложил перенести в следующем году выходной 3 января, совпадающий с нерабочими праздничными днями, на 31 декабря.
"Но, в принципе, те переносы, которые там заложены, на мой взгляд, представляются рациональными, в частности персон выходного дня 3 января на 31 декабря. Собственно эта тема обсуждалась достаточно давно, возможного переноса, поэтому данное предложение вполне рационально", - рассказал Шершуков РИА Новости.
Он также добавил, что проект Минтруда только появился и рано давать ему оценку до того, как он пройдет через Российскую трехстроннюю комиссию по урегулированию социально-трудовых отношений.
Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 10:20
Сделать 31-е выходным? В РФ могут скорректировать новогодние каникулы
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РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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