https://ria.ru/20200908/vykhodnoy-1576923893.html

Федерация независимых профсоюзов оценила идею сделать 31 декабря выходным

Заложенные в проекте Минтруда переносы выходных дней в 2021 году, в частности перенос выходного дня на 31 декабря, рациональны, считает зампредседателя... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:08

2020-09-08T12:08

2020-09-08T12:09

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Заложенные в проекте <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF" target="_blank">Минтруда</a> переносы выходных дней в 2021 году, в частности перенос выходного дня на 31 декабря, рациональны, считает зампредседателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков.Ранее Минтруд предложил перенести в следующем году выходной 3 января, совпадающий с нерабочими праздничными днями, на 31 декабря."Но, в принципе, те переносы, которые там заложены, на мой взгляд, представляются рациональными, в частности персон выходного дня 3 января на 31 декабря. Собственно эта тема обсуждалась достаточно давно, возможного переноса, поэтому данное предложение вполне рационально", - рассказал Шершуков РИА Новости.Он также добавил, что проект Минтруда только появился и рано давать ему оценку до того, как он пройдет через Российскую трехстроннюю комиссию по урегулированию социально-трудовых отношений.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/obschestvo-1576912172.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество