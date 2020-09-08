https://ria.ru/20200908/vykhodnoy-1576918413.html

В Госдуме оценили идею объявить 31 декабря выходным днем

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов считает разумным решением объявить 31 декабря 2021 года выходным днем, отмечая, что это... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:20

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ярослав нилов

лдпр

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Глава комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по труду и социальной политике <a href="https://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2" target="_blank">Ярослав Нилов</a> считает разумным решением объявить 31 декабря 2021 года выходным днем, отмечая, что это можно было сделать еще в прошлом году.Ранее пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhit" target="_blank">Минтруда</a> сообщила, что ведомство хочет сделать выходным 31 декабря в 2021 году, когда этот день выпадает на пятницу.Нилов пояснил, что еще в ноябре прошлого года фракция ЛДПР внесла законопроект, согласно которому правительство в обязательном порядке, пользуясь своими возможностями, всегда переносило бы выходные и нерабочие праздничные дни таким образом, чтобы 31 декабря было выходным, и при этом не нарушался баланс рабочих и нерабочих дней.Министр труда <a href="https://ria.ru/person_Maksim_Topilin" target="_blank">Максим Топилин</a> тогда объяснил, что сделать 31 декабря в 2019 году выходным уже невозможно, слишком поздно. По его словам, это может в частном порядке сделать каждый работодатель, если сочтет нужным. Это подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова, которая объяснила, что 31 декабря в 2019 году не сделали выходным днем, потому что для принятия подобных решений нужны более длительные сроки."В декабре 2021 года наконец-то это будет, спустя два года. Это показывает, что мы, к сожалению, приходим к разумным решениям, но очень медленно. Это можно было бы отрегулировать еще в декабре прошлого года", - сказал Нилов.Ярослав Нилов добавил, что в ЛДПР надеются, что 31 декабря будет объявлен выходным уже в 2020 году."Мы все-таки ожидаем, что если наш законопроект будет принят, то правительство внесет изменения в свой нормативно-правовой акт и 31 декабря в этом году может быть выходным", - сказал Нилов РИА Новости.

https://ria.ru/20200908/vykhodnoy-1576911701.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярослав нилов, лдпр, госдума рф, общество