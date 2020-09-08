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Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным
Минтруд предложил сделать выходным 31 декабря в 2021 году, когда этот день выпадает на пятницу. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:04
2020-09-08T15:34
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF" target="_blank">Минтруд</a> предложил сделать выходным 31 декабря в 2021 году, когда этот день выпадает на пятницу.Для этого выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесут на 5 ноября и 31 декабря соответственно.Обновленный график дней отдыха в следующем году составлен с учетом интересов организаций и различных категорий граждан. В пресс-службе Минтруда уточнили, что это позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. С проектом можно ознакомиться и обсудить на портале regulation.gov.ru.
https://ria.ru/20200908/kanikuly-1576911005.html
Давно пора 31 выходным сделать! А то все как на горячих углях 31 носятся вечером и подарки купи и шампанским затарься и икру и краснорыбицу подешевле найти надо. А женщинам каково? И тазики салатов настрогай, и селедочку под шубой надо, и запечь мясо с грибами в горшочках, и то и се, пятое-десятое и ещё выглядеть к 24-00 надо как королева Великобритании... а так целый день в распоряжении, даже часок на отдых выкроить можно.
91
Опять воздух только сотрясут и ничего не сделают... а народ будет надеяться...
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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60
россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным

10:04 08.09.2020 (обновлено: 15:34 08.09.2020)
32380
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЕлочные украшения на новогодней елке в Москве
Елочные украшения на новогодней елке в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Елочные украшения на новогодней елке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минтруд предложил сделать выходным 31 декабря в 2021 году, когда этот день выпадает на пятницу.
Для этого выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесут на 5 ноября и 31 декабря соответственно.
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Обновленный график дней отдыха в следующем году составлен с учетом интересов организаций и различных категорий граждан. В пресс-службе Минтруда уточнили, что это позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. С проектом можно ознакомиться и обсудить на портале regulation.gov.ru.
1631621340
Обсудить 22
РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
Популярные комментарии
Давно пора 31 выходным сделать! А то все как на горячих углях 31 носятся вечером и подарки купи и шампанским затарься и икру и краснорыбицу подешевле найти надо. А женщинам каково? И тазики салатов настрогай, и селедочку под шубой надо, и запечь мясо с грибами в горшочках, и то и се, пятое-десятое и ещё выглядеть к 24-00 надо как королева Великобритании... а так целый день в распоряжении, даже часок на отдых выкроить можно.
8 сентября, 11:47
Юрий ФЮрий Ф
76100014
Опять воздух только сотрясут и ничего не сделают... а народ будет надеяться...
8 сентября, 11:54
ppesawo6851
30211639
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