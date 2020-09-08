https://ria.ru/20200908/vykhodnoy-1576911701.html

Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным

Минтруд предложил сделать выходным 31 декабря в 2021 году, когда этот день выпадает на пятницу. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:04

2020-09-08T10:04

2020-09-08T15:34

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF" target="_blank">Минтруд</a> предложил сделать выходным 31 декабря в 2021 году, когда этот день выпадает на пятницу.Для этого выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесут на 5 ноября и 31 декабря соответственно.Обновленный график дней отдыха в следующем году составлен с учетом интересов организаций и различных категорий граждан. В пресс-службе Минтруда уточнили, что это позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. С проектом можно ознакомиться и обсудить на портале regulation.gov.ru.

https://ria.ru/20200908/kanikuly-1576911005.html

Юрий Ф Давно пора 31 выходным сделать! А то все как на горячих углях 31 носятся вечером и подарки купи и шампанским затарься и икру и краснорыбицу подешевле найти надо. А женщинам каково? И тазики салатов настрогай, и селедочку под шубой надо, и запечь мясо с грибами в горшочках, и то и се, пятое-десятое и ещё выглядеть к 24-00 надо как королева Великобритании... а так целый день в распоряжении, даже часок на отдых выкроить можно. 91

pesawo6851 Опять воздух только сотрясут и ничего не сделают... а народ будет надеяться... 61

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество