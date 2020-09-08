https://ria.ru/20200908/vstrecha-1576909755.html

Лавров проводит встречу с президентом Кипра

Глава МИД РФ Сергей Лавров встречается с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T09:27

2020-09-08T09:27

2020-09-08T09:27

никос анастасиадис

сергей лавров

кипр

в мире

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<strong>НИКОСИЯ, 8 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> встречается с президентом <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Anastasiadis/" target="_blank" data-auto="true">Никосом Анастасиадисом</a>.Анастасиадис встретил Лаврова в президентском дворце, после чего они прошли в здание для переговоров. Встреча проходит в закрытом для прессы режиме.Позже у российского министра запланирована встреча с председателем палаты представителей и с лидерами основных кипрских политических партий.Как сообщали ранее в МИД РФ, целью контактов с кипрским руководством станет обзор двустороннего сотрудничества, сверка часов по международным и региональным проблемам. Особое внимание планируется уделить ситуации в Восточном Средиземноморье, положению дел в кипрском урегулировании.

https://ria.ru/20200810/1575593780.html

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кипр

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никос анастасиадис, сергей лавров, кипр, в мире