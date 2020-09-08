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Лавров проводит встречу с президентом Кипра
Глава МИД РФ Сергей Лавров встречается с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T09:27
2020-09-08T09:27
никос анастасиадис
сергей лавров
кипр
в мире
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<strong>НИКОСИЯ, 8 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> встречается с президентом <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Anastasiadis/" target="_blank" data-auto="true">Никосом Анастасиадисом</a>.Анастасиадис встретил Лаврова в президентском дворце, после чего они прошли в здание для переговоров. Встреча проходит в закрытом для прессы режиме.Позже у российского министра запланирована встреча с председателем палаты представителей и с лидерами основных кипрских политических партий.Как сообщали ранее в МИД РФ, целью контактов с кипрским руководством станет обзор двустороннего сотрудничества, сверка часов по международным и региональным проблемам. Особое внимание планируется уделить ситуации в Восточном Средиземноморье, положению дел в кипрском урегулировании.
https://ria.ru/20200810/1575593780.html
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никос анастасиадис, сергей лавров, кипр, в мире

Лавров проводит встречу с президентом Кипра

09:27 08.09.2020
2872
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
НИКОСИЯ, 8 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встречается с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.
Анастасиадис встретил Лаврова в президентском дворце, после чего они прошли в здание для переговоров. Встреча проходит в закрытом для прессы режиме.
Позже у российского министра запланирована встреча с председателем палаты представителей и с лидерами основных кипрских политических партий.
Как сообщали ранее в МИД РФ, целью контактов с кипрским руководством станет обзор двустороннего сотрудничества, сверка часов по международным и региональным проблемам. Особое внимание планируется уделить ситуации в Восточном Средиземноморье, положению дел в кипрском урегулировании.
Здание министерства финансов Кипра в Никосии - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 15:30
Россия и Кипр договорились о подписании нового налогового соглашения
1100004
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Никос АнастасиадисСергей ЛавровКипрВ мире
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