https://ria.ru/20200908/volna-1576927814.html
В Минздраве объяснили рост числа новых случаев COVID-19 в России
В стране еще не завершилась первая волна коронавируса, о второй речь не идет, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико на пресс-конференции РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:50
2020-09-08T12:50
2020-09-08T13:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> В стране еще не завершилась первая волна коронавируса, о второй речь не идет, заявил главный внештатный эпидемиолог <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрава</a> Николай Брико на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Увеличение числа новых случаев COVID-19 он объяснил сезонным повышением заболеваемости."Сентябрь — это опять люди к жизни вернулись после отпусков, формирование организованных коллективов в школах, высших учебных заведениях и так далее, это должно сопровождаться неким увеличением заболеваемости. <...> Не будет уже повтора того, что было весной, и мероприятия будут точечно производиться в отношении коллективов, где это будет зафиксировано", — считает специалист.За последние сутки в России выявили 5099 инфицированных, всего за время пандемии — 1 035 789. С начала осени отмечается незначительный рост количества заболевших: 4 сентября показатель снова превысил пять тысяч, чего не было с середины августа.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
В стране еще не завершилась первая волна коронавируса, о второй речь не идет, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава
Николай Брико на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Увеличение числа новых случаев COVID-19 он объяснил сезонным повышением заболеваемости.
"Сентябрь — это опять люди к жизни вернулись после отпусков, формирование организованных коллективов в школах, высших учебных заведениях и так далее, это должно сопровождаться неким увеличением заболеваемости. <...> Не будет уже повтора того, что было весной, и мероприятия будут точечно производиться в отношении коллективов, где это будет зафиксировано", — считает специалист.
За последние сутки в России выявили 5099 инфицированных, всего за время пандемии — 1 035 789. С начала осени отмечается незначительный рост количества заболевших: 4 сентября показатель снова превысил пять тысяч, чего не было с середины августа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.