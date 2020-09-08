https://ria.ru/20200908/vinogradov-1576939291.html

Выставка работ импрессиониста Сергея Виноградова откроется перформансом

Выставка работ русского живописца Сергея Виноградова откроется в Музее русского импрессионизма онлайн-перформансом, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:47

2020-09-08T15:47

2020-09-08T15:47

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музей русского импрессионизма (мри)

эдгар дега

гоголь-центр

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Выставка работ русского живописца Сергея Виноградова откроется в Музее русского импрессионизма онлайн-перформансом, сообщили в пресс-службе. "Восьмого сентября Музей русского импрессионизма откроет выставку "Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь" трансляцией театрального перформанса с участием актрисы Александры Ревенко ("Гоголь-центр") и рэпера Хамиля ("Каста")... Онлайн-открытие состоится в 21.00 на странице выставки, в социальных сетях и на <a href="https://youtu.be/3jtm4UTU3jU" target="_blank">YouTube-канале музея</a>", — говорится в сообщении пресс-службы.Режиссеры Айдар Заббаров, Шамиль Хаматов и Сергей Нерсесян попытались переосмыслить историю жизни художника на языке театра и кино, добавили в пресс-службе.Посетители смогут увидеть работы Виноградова офлайн с 9 сентября 2020 года по 10 января 2021 года. На выставке представлено более 60 картин. "Художник серьезно повлиял на расстановку сил в истории отечественного искусства — участвовал в организации выставок "Союза русских художников" и первой Выставки русского искусства в США в 1924 году, курировал собрания Михаила и Ивана Морозовых, благодаря которым в России появились полотна Моне, Дега, Ван Гога и других выдающихся зарубежных мастеров", — рассказали о Виноградове в музее.

https://ria.ru/20200908/tretyakovka-1576884836.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, музей русского импрессионизма (мри), эдгар дега, гоголь-центр