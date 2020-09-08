https://ria.ru/20200908/vezd-1576910871.html

Россиянину запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Украинские пограничники запретили въезд на Украину сроком на три года гражданину РФ из-за поездки в Крым, сообщила во вторник пресс-служба западного... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T09:48

2020-09-08T09:48

2020-09-08T09:51

россия

минск

республика крым

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Украинские пограничники запретили въезд на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> сроком на три года гражданину РФ из-за поездки в Крым, сообщила во вторник пресс-служба западного регионального управления государственной пограничной службы страны.По данным пресс-службы, гражданина РФ задержали в понедельник в аэропорту "Львов", он прилетел рейсом из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>. В ведомстве отметили, что россиянин в июле посещал Крым.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200907/krym-1576853572.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минск, республика крым, украина, в мире