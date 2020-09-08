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Россиянину запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма
Украинские пограничники запретили въезд на Украину сроком на три года гражданину РФ из-за поездки в Крым, сообщила во вторник пресс-служба западного... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T09:48
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россия
минск
республика крым
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Украинские пограничники запретили въезд на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> сроком на три года гражданину РФ из-за поездки в Крым, сообщила во вторник пресс-служба западного регионального управления государственной пограничной службы страны.По данным пресс-службы, гражданина РФ задержали в понедельник в аэропорту "Львов", он прилетел рейсом из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>. В ведомстве отметили, что россиянин в июле посещал Крым.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200907/krym-1576853572.html
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россия
минск
республика крым
украина
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россия, минск, республика крым, украина, в мире

Россиянину запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

09:48 08.09.2020 (обновлено: 09:51 08.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник Мозырского пограничного отряда во время проверки транспорта на въезде в пограничную зону вдоль белорусско-украинской границы
Сотрудник Мозырского пограничного отряда во время проверки транспорта на въезде в пограничную зону вдоль белорусско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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КИЕВ, 8 сен – РИА Новости. Украинские пограничники запретили въезд на Украину сроком на три года гражданину РФ из-за поездки в Крым, сообщила во вторник пресс-служба западного регионального управления государственной пограничной службы страны.
По данным пресс-службы, гражданина РФ задержали в понедельник в аэропорту "Львов", он прилетел рейсом из Минска. В ведомстве отметили, что россиянин в июле посещал Крым.

"За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" россиянину запретили въезд на Украину на 3 года", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Крым - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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