https://ria.ru/20200908/valyuta-1576924449.html

Эксперты рассказали, как туристы реагируют на падение курса рубля

Падение курса рубля не привело к снижению интереса россиян к зарубежным поездкам, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:39

2020-09-08T14:39

2020-09-08T14:39

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Падение курса рубля не привело к снижению интереса россиян к зарубежным поездкам, <a href="https://www.tourdom.ru/news/evro-po-90-dollar-po-76-kak-reagiruyut-turisty.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru.Эксперты уточняют, что стоимость евро на Московской бирже в течение дня 7 сентября преодолевала отметку в 90 рублей, доллар поднимался выше 76 рублей. Официальные курсы, установленные Банком России на 8 сентября, ниже – 89,48 и 75,59 рубля соответственно. Для путешественников это означает, что при расчете туроператорами стоимости путевок за границу к указанным значениям добавляется определенный процент. Есть комиссия и на покупку валюты, необходимой путешественникам при поездках за рубеж. По словам руководителя сети турагентств Юлии Кругловой, клиенты не отказываются от зарубежного отдыха. Но, чтобы уложиться в выделенный бюджет, выбирают размещение попроще. Например, вместо отелей luxury в Турции некоторые бронируют гостиницы "пять звезд". Повышенным спросом пользуются спецпредложения, которые регулярно поступают на рынок от турецких отельеров, заинтересованных в успешной загрузке своих объектов. Как отмечает эксперт, туристы уже успели адаптироваться к текущей стоимости валюты, ведь с 1 августа – даты возобновления полетов в Турцию, доллар лишь в отдельные дни опускался ниже 73 рублей. "После открытия далеко не бюджетных Мальдив и ОАЭ у нас активно поступают заявки и на эти направления", – добавляет Юлия Круглова. Директор крупной сети турагентств Алексан Мкртчян, отмечает, что, несмотря на курс валют, отдых в Турции порой обходится дешевле, чем на российских курортах. При этом снижать цены у наших отельеров нет необходимости, поясняет эксперт. Ведь даже при таких высоких тарифах у них нет проблем с загрузкой. Также эксперт напомнил, что в начале 2015 года доллар поднимался до 83 рублей, евро – почти до 100, однако это не останавливало интерес туристов к зарубежным поездкам.

https://ria.ru/20200908/turisty-1576910258.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оаэ, мальдивы, деньги, туризм, туристы, новости - туризм, турция