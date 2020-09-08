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Названа лучшая валюта для сбережений
Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T06:05
2020-09-08T12:25
россия
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.При этом, учитывая высокие геополитические риски, связанные с внешнеторговым противостоянием <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> с другими странами, в том числе европейскими, проблемы экономики <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> и угрозу второй волны пандемии, спрос на другие европейские валюты, в том числе евро, может вскоре резко снизиться, как и их котировки, считает эксперт.В то же время основная проблема для россиян, ищущих альтернативу доллару, евро или рублю, заключается в обменных курсах, которые в банках вряд ли будут близки к рыночным как в случае покупки валюты, так и при выходе из нее, предупреждает аналитик. Он отмечает, что это может привести к курсовым издержкам, превышающим доходность вложений. Если же инвестор рассматривает возможность вложиться в валюты развивающихся стран, то должен быть готов и к их высокой волатильности из-за большой финансово-экономической и политической нестабильности данных государств."Учитывая вероятность более затяжного и глубокого кризиса мировой экономики, вызванного последствиями пандемии, развивающиеся валюты на горизонте 6-12 месяцев могут оставаться под давлением. Поэтому при всем богатстве выбора разумное низкорискованное вложение возможно лишь в несколько защитных европейских валют, среди которых выделяется швейцарский франк", — заключил аналитик.
https://ria.ru/20200820/1576017415.html
https://ria.ru/20200806/1575448651.html
Национальная валюта-это доверие к стране,её экономике и руководству в первую очередь.Судя по ситуации с рублем,можно сделать хороший вывод о сегодняшнем положении дел в стане.
75
Позвольте полюбопытствовать.Запасы эти чьи?
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россия
РИА Новости
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60
россия, экономика

Названа лучшая валюта для сбережений

06:05 08.09.2020 (обновлено: 12:25 08.09.2020)
121925
© AFP 2020 / Fabrice Coffrini Швейцарские франки
Швейцарские франки - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AFP 2020 / Fabrice Coffrini
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

"Лучше всего за последние полгода себя показали европейские валюты стран, не входящих в еврозону: шведская крона, швейцарский франк и датская крона. Они по росту с начала года к доллару США опередили даже евро. Однако на более долгосрочном горизонте, вероятно, лишь швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции, так как он является одной из основных защитных валют", — говорит он.

При этом, учитывая высокие геополитические риски, связанные с внешнеторговым противостоянием США с другими странами, в том числе европейскими, проблемы экономики Евросоюза и угрозу второй волны пандемии, спрос на другие европейские валюты, в том числе евро, может вскоре резко снизиться, как и их котировки, считает эксперт.
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Названа лучшая "валюта-убежище"

"Доллар может проявить нестабильность динамики из-за внутриполитической неопределенности в США, связанной с ноябрьскими выборами президента, ультрамягкой монетарной политикой ФРС, а также гражданскими волнениями в стране. Поэтому швейцарский франк может стать одной из немногих валют, сохраняющей стабильность", — уверен Бабин.

В то же время основная проблема для россиян, ищущих альтернативу доллару, евро или рублю, заключается в обменных курсах, которые в банках вряд ли будут близки к рыночным как в случае покупки валюты, так и при выходе из нее, предупреждает аналитик. Он отмечает, что это может привести к курсовым издержкам, превышающим доходность вложений. Если же инвестор рассматривает возможность вложиться в валюты развивающихся стран, то должен быть готов и к их высокой волатильности из-за большой финансово-экономической и политической нестабильности данных государств.
"Учитывая вероятность более затяжного и глубокого кризиса мировой экономики, вызванного последствиями пандемии, развивающиеся валюты на горизонте 6-12 месяцев могут оставаться под давлением. Поэтому при всем богатстве выбора разумное низкорискованное вложение возможно лишь в несколько защитных европейских валют, среди которых выделяется швейцарский франк", — заключил аналитик.
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4264194542
Обсудить 21
РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Национальная валюта-это доверие к стране,её экономике и руководству в первую очередь.Судя по ситуации с рублем,можно сделать хороший вывод о сегодняшнем положении дел в стане.
8 сентября, 06:46
Олег 84Олег 84
62003010
Позвольте полюбопытствовать.Запасы эти чьи?
8 сентября, 06:43
Олег 84Олег 84
3070206
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