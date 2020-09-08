https://ria.ru/20200908/valyuta-1576906732.html

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T06:05

2020-09-08T06:05

2020-09-08T12:25

россия

экономика

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.При этом, учитывая высокие геополитические риски, связанные с внешнеторговым противостоянием <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> с другими странами, в том числе европейскими, проблемы экономики <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> и угрозу второй волны пандемии, спрос на другие европейские валюты, в том числе евро, может вскоре резко снизиться, как и их котировки, считает эксперт.В то же время основная проблема для россиян, ищущих альтернативу доллару, евро или рублю, заключается в обменных курсах, которые в банках вряд ли будут близки к рыночным как в случае покупки валюты, так и при выходе из нее, предупреждает аналитик. Он отмечает, что это может привести к курсовым издержкам, превышающим доходность вложений. Если же инвестор рассматривает возможность вложиться в валюты развивающихся стран, то должен быть готов и к их высокой волатильности из-за большой финансово-экономической и политической нестабильности данных государств."Учитывая вероятность более затяжного и глубокого кризиса мировой экономики, вызванного последствиями пандемии, развивающиеся валюты на горизонте 6-12 месяцев могут оставаться под давлением. Поэтому при всем богатстве выбора разумное низкорискованное вложение возможно лишь в несколько защитных европейских валют, среди которых выделяется швейцарский франк", — заключил аналитик.

https://ria.ru/20200820/1576017415.html

https://ria.ru/20200806/1575448651.html

Олег 84 Национальная валюта-это доверие к стране,её экономике и руководству в первую очередь.Судя по ситуации с рублем,можно сделать хороший вывод о сегодняшнем положении дел в стане. 75

Олег 84 Позвольте полюбопытствовать.Запасы эти чьи? 45

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика