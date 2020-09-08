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Назван срок годности вакцины "Вектора" от COVID-19
Срок годности вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", составляет год, следует из данных на упаковке вакцины, с которыми... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:17
2020-09-08T14:17
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Срок годности вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", составляет год, следует из данных на упаковке вакцины, с которыми ознакомилось РИА Новости.Ранее сообщалось, что срок годности вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработал центр Гамалеи, составляет шесть месяцев."Дата выпуска 21.05.20. Годен до 06.21",- следует из данных на упаковке.Во вторник пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> сообщила, что заключительная группа добровольцев, испытывающих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре "Вектор", выписана, все чувствуют себя хорошо.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Назван срок годности вакцины "Вектора" от COVID-19

14:17 08.09.2020
747
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Срок годности вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", составляет год, следует из данных на упаковке вакцины, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее сообщалось, что срок годности вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработал центр Гамалеи, составляет шесть месяцев.
"Дата выпуска 21.05.20. Годен до 06.21",- следует из данных на упаковке.
Во вторник пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что заключительная группа добровольцев, испытывающих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре "Вектор", выписана, все чувствуют себя хорошо.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
2900003
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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