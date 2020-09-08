https://ria.ru/20200908/vaktsina-1576935952.html
Назван срок годности вакцины "Вектора" от COVID-19
Срок годности вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", составляет год, следует из данных на упаковке вакцины, с которыми... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:17
2020-09-08T14:17
2020-09-08T14:17
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Срок годности вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", составляет год, следует из данных на упаковке вакцины, с которыми ознакомилось РИА Новости.Ранее сообщалось, что срок годности вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработал центр Гамалеи, составляет шесть месяцев."Дата выпуска 21.05.20. Годен до 06.21",- следует из данных на упаковке.Во вторник пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> сообщила, что заключительная группа добровольцев, испытывающих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре "Вектор", выписана, все чувствуют себя хорошо.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
2
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество