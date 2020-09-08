Украина откажется от российской вакцины от COVID-19
13:48 08.09.2020 (обновлено: 20:49 08.09.2020)
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© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
КИЕВ, 8 сен – РИА Новости. Украина откажется от разработанной в России вакцины от коронавируса COVID-19 в пользу производителей из Европейского союза и США, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране есть несколько предприятий, готовых массово производить вакцины от коронавируса COVID-19, власти ведут переговоры со странами-разработчиками.
Комментируя вопрос о том, что ответит Киев, если РФ предложит Украине вакцину от коронавируса собственного производства, Кулеба в интервью агентству УНН, опубликованном во вторник заявил: "Мы эффективно сотрудничаем с Европейским Союзом, Соединенными Штатами и другими странами в этой сфере".
При этом он отметил, что у Киева очень предметный диалог с Евросоюзом и очень тесный диалог с США относительно получения вакцин от коронавируса. "И когда я говорю "диалог" - это (означает, что - ред.) уже нарабатываются модели того, как мы можем получить доступ к вакцине, когда она окажется в их распоряжении", - уточнил Кулеба.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 26,7 миллиона случаев заражения, более 876 тысяч человек скончались. На Украине, по данным минздрава страны, зафиксированы 140479 случаев COVID-19, скончались 2934 человека, 63546 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.