https://ria.ru/20200908/vaktsina-1576933316.html

Центр Гамалеи разработает протокол испытаний вакцины от COVID-19 на детях

Испытания вакцины от коронавирусной инфекции на детях планируется начать в январе-марте следующего года, сейчас составляется протокол исследования, но говорить... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:48

2020-09-08T13:48

2020-09-08T13:48

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

нии им. гамалеи

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Испытания вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> на детях планируется начать в январе-марте следующего года, сейчас составляется протокол исследования, но говорить о том, сколько детей примут участие в испытаниях, пока рано, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Ранее сообщалось, что в начале августа центр Гамалеи начал прорабатывать вопрос и готовить документы для исследования вакцины от COVID-19 на детях."Протокол исследования составляется, но пока рано говорить о том, сколько человек будут принимать участие в исследовании. Это будут разные возрастные группы, три-четыре", - рассказал Гинцбург.Он пояснил, что испытания на детях начнутся после завершения исследований на взрослых, предположительно - в январе-марте следующего года.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200908/vaktsina-1576930417.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, общество