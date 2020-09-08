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https://ria.ru/20200908/vaktsina-1576933316.html
Центр Гамалеи разработает протокол испытаний вакцины от COVID-19 на детях
Испытания вакцины от коронавирусной инфекции на детях планируется начать в январе-марте следующего года, сейчас составляется протокол исследования, но говорить... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:48
2020-09-08T13:48
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Испытания вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> на детях планируется начать в январе-марте следующего года, сейчас составляется протокол исследования, но говорить о том, сколько детей примут участие в испытаниях, пока рано, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Ранее сообщалось, что в начале августа центр Гамалеи начал прорабатывать вопрос и готовить документы для исследования вакцины от COVID-19 на детях."Протокол исследования составляется, но пока рано говорить о том, сколько человек будут принимать участие в исследовании. Это будут разные возрастные группы, три-четыре", - рассказал Гинцбург.Он пояснил, что испытания на детях начнутся после завершения исследований на взрослых, предположительно - в январе-марте следующего года.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, общество

Центр Гамалеи разработает протокол испытаний вакцины от COVID-19 на детях

13:48 08.09.2020
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© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Испытания вакцины от коронавирусной инфекции на детях планируется начать в январе-марте следующего года, сейчас составляется протокол исследования, но говорить о том, сколько детей примут участие в испытаниях, пока рано, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее сообщалось, что в начале августа центр Гамалеи начал прорабатывать вопрос и готовить документы для исследования вакцины от COVID-19 на детях.
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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"Протокол исследования составляется, но пока рано говорить о том, сколько человек будут принимать участие в исследовании. Это будут разные возрастные группы, три-четыре", - рассказал Гинцбург.
Он пояснил, что испытания на детях начнутся после завершения исследований на взрослых, предположительно - в январе-марте следующего года.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
600013
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиОбщество
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