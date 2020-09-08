https://ria.ru/20200908/vaktsina-1576930417.html

Гинцбург рассказал о производстве вакцины для гражданского оборота

Вторая партия вакцины "Спутник V" для гражданского оборота уже производится в центре Гамалеи, каждая партия вакцины должна пройти контроль в Росздравнадзоре,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:18

2020-09-08T13:18

2020-09-08T13:21

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

нии им. гамалеи

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Вторая партия вакцины <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a> для гражданского оборота уже производится в центре Гамалеи, каждая партия вакцины должна пройти контроль в <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзоре</a>, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Ранее сообщалось, что первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот."Сейчас уже вторая партия нарабатывается, она проходит контроль в Росздравнадзоре. Росздравнадзор контролирует каждую партию", - рассказал Гинцбург.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество