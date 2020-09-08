https://ria.ru/20200908/vaktsina-1576929392.html
Всех испытывающих вакцину от коронавируса в "Векторе" выписали
Заключительная группа добровольцев, испытывающих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре "Вектор", выписана во вторник, все чувствуют себя хорошо,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:04
2020-09-08T13:04
2020-09-08T13:04
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030850_91:51:1280:720_1400x0_80_0_0_96c0654189a390ea31e57d505aa5303a.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Заключительная группа добровольцев, испытывающих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре "Вектор", выписана во вторник, все чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a>."Сегодня 08.09.2020 заключительная группа из 20 добровольцев выписана из стационара. Таким образом, все 100 добровольцев провакцинированы двукратно и завершили "госпитальный" 23-х дневный этап наблюдения. Добровольцы чувствуют себя хорошо",- говорится в сообщении.У всех добровольцев, которые в рамках второго этапа клинических исследований получили двукратную дозу вакцины, сформировался иммунитет, уточнили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200908/vaktsina-1576905133.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030850_291:0:1251:720_1400x0_80_0_0_be51e321a8f7108ed410f0c55db10e89.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество