https://ria.ru/20200908/vaktsina-1576929392.html

Всех испытывающих вакцину от коронавируса в "Векторе" выписали

Заключительная группа добровольцев, испытывающих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре "Вектор", выписана во вторник, все чувствуют себя хорошо,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:04

2020-09-08T13:04

2020-09-08T13:04

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Заключительная группа добровольцев, испытывающих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре "Вектор", выписана во вторник, все чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a>."Сегодня 08.09.2020 заключительная группа из 20 добровольцев выписана из стационара. Таким образом, все 100 добровольцев провакцинированы двукратно и завершили "госпитальный" 23-х дневный этап наблюдения. Добровольцы чувствуют себя хорошо",- говорится в сообщении.У всех добровольцев, которые в рамках второго этапа клинических исследований получили двукратную дозу вакцины, сформировался иммунитет, уточнили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200908/vaktsina-1576905133.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество