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https://ria.ru/20200908/vaktsina-1576929392.html
Всех испытывающих вакцину от коронавируса в "Векторе" выписали
Заключительная группа добровольцев, испытывающих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре "Вектор", выписана во вторник, все чувствуют себя хорошо,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:04
2020-09-08T13:04
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Заключительная группа добровольцев, испытывающих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре "Вектор", выписана во вторник, все чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a>."Сегодня 08.09.2020 заключительная группа из 20 добровольцев выписана из стационара. Таким образом, все 100 добровольцев провакцинированы двукратно и завершили "госпитальный" 23-х дневный этап наблюдения. Добровольцы чувствуют себя хорошо",- говорится в сообщении.У всех добровольцев, которые в рамках второго этапа клинических исследований получили двукратную дозу вакцины, сформировался иммунитет, уточнили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200908/vaktsina-1576905133.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Всех испытывающих вакцину от коронавируса в "Векторе" выписали

13:04 08.09.2020
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© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Заключительная группа добровольцев, испытывающих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре "Вектор", выписана во вторник, все чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Сегодня 08.09.2020 заключительная группа из 20 добровольцев выписана из стационара. Таким образом, все 100 добровольцев провакцинированы двукратно и завершили "госпитальный" 23-х дневный этап наблюдения. Добровольцы чувствуют себя хорошо",- говорится в сообщении.
У всех добровольцев, которые в рамках второго этапа клинических исследований получили двукратную дозу вакцины, сформировался иммунитет, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 00:05Распространение нового коронавируса
Вакцину от коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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