https://ria.ru/20200908/vaktsina-1576905133.html
Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T00:05
2020-09-08T00:05
2020-09-08T02:19
вакцина "спутник v"
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Первая партия российской вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a>, разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава.Как отметили в ведомстве, вакцина прошла все необходимые лабораторные испытания.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
Игорь Логинов
Даже врачи отказываются ей прививаться. 🤣
153
Станислав Попов
Все необходимые лабораторные испытания прошла. Про клинические - молчок. Но вы бегите, колитесь.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество