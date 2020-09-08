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Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T00:05
2020-09-08T02:19
вакцина "спутник v"
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Первая партия российской вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a>, разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава.Как отметили в ведомстве, вакцина прошла все необходимые лабораторные испытания.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
Даже врачи отказываются ей прививаться. 🤣
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Все необходимые лабораторные испытания прошла. Про клинические - молчок. Но вы бегите, колитесь.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот

00:05 08.09.2020 (обновлено: 02:19 08.09.2020)
14904
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава.
Как отметили в ведомстве, вакцина прошла все необходимые лабораторные испытания.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.
При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
Популярные комментарии
Даже врачи отказываются ей прививаться. 🤣
8 сентября, 00:24
ИЛИгорь Логинов
107130537
Все необходимые лабораторные испытания прошла. Про клинические - молчок. Но вы бегите, колитесь.
8 сентября, 00:29
Станислав ПоповСтанислав Попов
103500028
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