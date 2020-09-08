https://ria.ru/20200908/udo-1576946976.html
Названы условия УДО для Ефремова
Михаила Ефремова могут досрочно освободить из колонии только после отбытия половины наказания, заявил вице-президент российского подразделения Международного... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:52
2020-09-08T16:52
2020-09-08T16:52
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> могут досрочно освободить из колонии только после отбытия половины наказания, заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.Правозащитник уточнил, что шансы на удовлетворение судом ходатайства об условно-досрочном освобождении могут повысить примерное поведение актера, активное участие в общественной жизни учреждения, а также возмещение ущерба потерпевшей стороне.Ефремов 8 июля на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
https://ria.ru/20200908/serdtse-1576943770.html
https://ria.ru/20200908/efremov-1576931809.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия