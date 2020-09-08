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Онлайн-конференция о психологической поддержке учащихся
9 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Психологические вызовы COVID-19: начало учебного года".
2020-09-08T11:26
2020-09-08T22:15
анонсы
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<strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=ZONa0SQhCIJuL-oFTbu_EBkLBIdMTIm19zmrb5zfRL_xmNmJ0FPYCA..&amp;URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200909%2f952892368.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, вице-президент Российского психологического общества Александр ВЕРАКСА;<br>- доцент кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александра ДОЛГИХ;<br>- декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий ЗИНЧЕНКО;<br>- директор Института психолого-социального развития, заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии ПМГМУ им. А.М. Сеченова Мария КИСЕЛЕВА; <br>- сотрудники кафедры педагогики и медицинской психологии ПМГМУ им. А.М. СеченоваДарья ДОВБЫШ, Маргарита АСЛАНОВА.<br><br>Каким должен быть психологический настрой учащихся и преподавателей? На что родителям необходимо обратить внимание в первую очередь? Какие профилактические меры предпринимаются в учебных заведениях? В чем заключаются особенности психологической поддержки образовательной деятельности в сложившихся условиях?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о психологической поддержке учащихся

11:26 08.09.2020 (обновлено: 22:15 08.09.2020)
31
9 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Психологические вызовы COVID-19: начало учебного года".
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Участники:
- заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, вице-президент Российского психологического общества Александр ВЕРАКСА;
- доцент кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александра ДОЛГИХ;
- декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий ЗИНЧЕНКО;
- директор Института психолого-социального развития, заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии ПМГМУ им. А.М. Сеченова Мария КИСЕЛЕВА;
- сотрудники кафедры педагогики и медицинской психологии ПМГМУ им. А.М. СеченоваДарья ДОВБЫШ, Маргарита АСЛАНОВА.

Каким должен быть психологический настрой учащихся и преподавателей? На что родителям необходимо обратить внимание в первую очередь? Какие профилактические меры предпринимаются в учебных заведениях? В чем заключаются особенности психологической поддержки образовательной деятельности в сложившихся условиях?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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