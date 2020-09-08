Онлайн-конференция о психологической поддержке учащихся
11:26 08.09.2020 (обновлено: 22:15 08.09.2020)
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9 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Психологические вызовы COVID-19: начало учебного года".
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Участники:
- заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, вице-президент Российского психологического общества Александр ВЕРАКСА;
- доцент кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александра ДОЛГИХ;
- декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий ЗИНЧЕНКО;
- директор Института психолого-социального развития, заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии ПМГМУ им. А.М. Сеченова Мария КИСЕЛЕВА;
- сотрудники кафедры педагогики и медицинской психологии ПМГМУ им. А.М. СеченоваДарья ДОВБЫШ, Маргарита АСЛАНОВА.
Каким должен быть психологический настрой учащихся и преподавателей? На что родителям необходимо обратить внимание в первую очередь? Какие профилактические меры предпринимаются в учебных заведениях? В чем заключаются особенности психологической поддержки образовательной деятельности в сложившихся условиях?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, вице-президент Российского психологического общества Александр ВЕРАКСА;
- доцент кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александра ДОЛГИХ;
- декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий ЗИНЧЕНКО;
- директор Института психолого-социального развития, заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии ПМГМУ им. А.М. Сеченова Мария КИСЕЛЕВА;
- сотрудники кафедры педагогики и медицинской психологии ПМГМУ им. А.М. СеченоваДарья ДОВБЫШ, Маргарита АСЛАНОВА.
Каким должен быть психологический настрой учащихся и преподавателей? На что родителям необходимо обратить внимание в первую очередь? Какие профилактические меры предпринимаются в учебных заведениях? В чем заключаются особенности психологической поддержки образовательной деятельности в сложившихся условиях?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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