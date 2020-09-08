https://ria.ru/20200908/ucheba-1576919187.html

Онлайн-конференция о психологической поддержке учащихся

9 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Психологические вызовы COVID-19: начало учебного года".

2020-09-08T11:26

2020-09-08T11:26

2020-09-08T22:15

анонсы

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<strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=ZONa0SQhCIJuL-oFTbu_EBkLBIdMTIm19zmrb5zfRL_xmNmJ0FPYCA..&URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200909%2f952892368.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, вице-президент Российского психологического общества Александр ВЕРАКСА;<br>- доцент кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александра ДОЛГИХ;<br>- декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий ЗИНЧЕНКО;<br>- директор Института психолого-социального развития, заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии ПМГМУ им. А.М. Сеченова Мария КИСЕЛЕВА; <br>- сотрудники кафедры педагогики и медицинской психологии ПМГМУ им. А.М. СеченоваДарья ДОВБЫШ, Маргарита АСЛАНОВА.<br><br>Каким должен быть психологический настрой учащихся и преподавателей? На что родителям необходимо обратить внимание в первую очередь? Какие профилактические меры предпринимаются в учебных заведениях? В чем заключаются особенности психологической поддержки образовательной деятельности в сложившихся условиях?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы