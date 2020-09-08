Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200908/turisty-1576910258.html
Эксперты рассказали, что сейчас останавливает туристов от покупки путевки
Туроператоры рассказали, по каким причинам путешественники не покупают сейчас путевки, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:24
2020-09-08T10:24
туризм
туризм
красное море
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
каир (город)
турция
стамбул
оаэ
мальдивы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155985/77/1559857739_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c3a15c8677d0f53b8da8c1ceb15b0a04.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Туроператоры рассказали, по каким причинам путешественники не покупают сейчас путевки, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52648.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Неопределенность — главная причина осторожного поведения туристов, говорят участники рынка. А еще – малые объемы перевозки. С одной стороны, расширяется список доступных для россиян стран, в который теперь, помимо Турции и Великобритании, вошли Мальдивы, ОАЭ и Египет. "Однако, пережив внезапное закрытие границ и вынужденную аннуляцию, люди с осторожностью планируют отпуска и путешествия, многие отложили поездки ввиду начала учебного года, — рассказали в пресс-службе крупного туроператора. — Одним из главных критериев торможения спроса стоит назвать неуверенность в открытии границ на зимний и весенний период, которую подогревают слухи о второй волне пандемии".У туристической розницы схожие наблюдения. Юрий Наумов, владелец сети турагентств, поясняет, что путешественникам приходится решать задачку с несколькими неизвестными: покупать путевку сейчас или сделать это после якобы "решающей" даты 20 сентября, бронировать ли вообще, что будет с вирусом в мире и насколько велик риск вновь остаться без отдыха и денег."Показателен пример с Турцией. Первые чартеры полетели на курорты этой страны 9 августа, но реальный массовый спрос мы начали фиксировать лишь после 20 августа. Сначала сами менеджеры не понимали, как продавать туры. Конечно, вся эта неопределенность сказывалась на объемах. Сейчас у менеджеров есть понимание, как продавать. У туристов – как отдыхать. А отели отладили систему приема по новым правилам. Итог – продажи Турции на сентябрь идут в разы активнее августовских. То же должно произойти и с новыми направлениями", – рассказывает Юрий Наумов.Основная доля продаж всех зарубежных направлений по-прежнему приходится на Турцию, иностранных конкурентов у нее нет, подтверждают туроператоры. "Чартерные вылеты из всех городов обычно полностью закрыты на три-четыре дня вперед. В целом глубина продаж небольшая, большинство новых бронирований приходится на вылеты last minute", – рассказали в пресс-службе одно из туроператоров.Хотя, по словам экспертов, объемы продаж по Турции могли бы быть и выше: "Это семейное направление, а потому начало учебного года несколько затормозило спрос. Во многом блокирует желание туристов лететь на отдых в эту страну и страх попасть на карантин в случае, если в самолете рядом сидел заразившийся, а также необходимость сдавать тест на коронавирус после возвращения. Многие туристы, летящие со стыковками в регионы, боятся не успеть загрузить тест на сайт госуслуг".Спрос на Египет, ОАЭ и Мальдивы пока скромный, но начинает расти, появляются заявки на новогодние каникулы, но до прошлогодних показателей пока далеко. Дело в том, что Мальдивы и ОАЭ популярны для отдыха в холодное время года у довольно обеспеченных туристов. "Здесь главный вопрос не деньги, а определенность. Людям нужно заранее планировать свои поездки, они должны быть уверены, что отдых не сорвется, особенно если он с детьми. Поэтому хорошего спроса стоит ждать после первых успешных заездов и рассказов побывавших там", – отмечают турагенты.С учетом нынешней глубины продаж, интерес к этим направлениям ожидается позднее. А массовый спрос на отдых в Египте появится только после начала полетов прямых рейсов на курорты Красного моря. Пока же перелеты через Каир или Стамбул делают каникулы в этой стране весьма небюджетными.
https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html
красное море
каир (город)
турция
стамбул
оаэ
мальдивы
египет
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155985/77/1559857739_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_1b5bce25f55d1086679d626c668ce6b4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, каир (город), турция, стамбул, оаэ, мальдивы, египет

Эксперты рассказали, что сейчас останавливает туристов от покупки путевки

10:24 08.09.2020
1060
© AP Photo / Kamran JebreiliФестиваль верблюдов Аль-Дафра в Абу-Даби
Фестиваль верблюдов Аль-Дафра в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Kamran Jebreili
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Туроператоры рассказали, по каким причинам путешественники не покупают сейчас путевки, сообщает АТОР.
Неопределенность — главная причина осторожного поведения туристов, говорят участники рынка. А еще – малые объемы перевозки.
С одной стороны, расширяется список доступных для россиян стран, в который теперь, помимо Турции и Великобритании, вошли Мальдивы, ОАЭ и Египет. "Однако, пережив внезапное закрытие границ и вынужденную аннуляцию, люди с осторожностью планируют отпуска и путешествия, многие отложили поездки ввиду начала учебного года, — рассказали в пресс-службе крупного туроператора. — Одним из главных критериев торможения спроса стоит назвать неуверенность в открытии границ на зимний и весенний период, которую подогревают слухи о второй волне пандемии".
У туристической розницы схожие наблюдения. Юрий Наумов, владелец сети турагентств, поясняет, что путешественникам приходится решать задачку с несколькими неизвестными: покупать путевку сейчас или сделать это после якобы "решающей" даты 20 сентября, бронировать ли вообще, что будет с вирусом в мире и насколько велик риск вновь остаться без отдыха и денег.
"Показателен пример с Турцией. Первые чартеры полетели на курорты этой страны 9 августа, но реальный массовый спрос мы начали фиксировать лишь после 20 августа. Сначала сами менеджеры не понимали, как продавать туры. Конечно, вся эта неопределенность сказывалась на объемах. Сейчас у менеджеров есть понимание, как продавать. У туристов – как отдыхать. А отели отладили систему приема по новым правилам. Итог – продажи Турции на сентябрь идут в разы активнее августовских. То же должно произойти и с новыми направлениями", – рассказывает Юрий Наумов.
Основная доля продаж всех зарубежных направлений по-прежнему приходится на Турцию, иностранных конкурентов у нее нет, подтверждают туроператоры. "Чартерные вылеты из всех городов обычно полностью закрыты на три-четыре дня вперед. В целом глубина продаж небольшая, большинство новых бронирований приходится на вылеты last minute", – рассказали в пресс-службе одно из туроператоров.
Местный житель катает туристку вдоль Нила на верблюде - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 08:00Туризм
Летим в Египет? Что ждет туристов на Красном море
Хотя, по словам экспертов, объемы продаж по Турции могли бы быть и выше: "Это семейное направление, а потому начало учебного года несколько затормозило спрос. Во многом блокирует желание туристов лететь на отдых в эту страну и страх попасть на карантин в случае, если в самолете рядом сидел заразившийся, а также необходимость сдавать тест на коронавирус после возвращения. Многие туристы, летящие со стыковками в регионы, боятся не успеть загрузить тест на сайт госуслуг".
Спрос на Египет, ОАЭ и Мальдивы пока скромный, но начинает расти, появляются заявки на новогодние каникулы, но до прошлогодних показателей пока далеко.
Курортный комплекс Atlantis The Palm в Дубае - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 08:00Туризм
Тур в ОАЭ. Новые правила отдыха на побережье Персидского залива
Дело в том, что Мальдивы и ОАЭ популярны для отдыха в холодное время года у довольно обеспеченных туристов. "Здесь главный вопрос не деньги, а определенность. Людям нужно заранее планировать свои поездки, они должны быть уверены, что отдых не сорвется, особенно если он с детьми. Поэтому хорошего спроса стоит ждать после первых успешных заездов и рассказов побывавших там", – отмечают турагенты.
С учетом нынешней глубины продаж, интерес к этим направлениям ожидается позднее. А массовый спрос на отдых в Египте появится только после начала полетов прямых рейсов на курорты Красного моря. Пока же перелеты через Каир или Стамбул делают каникулы в этой стране весьма небюджетными.
Крит - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 08:00Туризм
Греция открывает границу. Могут ли туда отправиться российские туристы?
300100
ТуризмТуризмКрасное мореАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмКаир (город)ТурцияСтамбулОАЭМальдивыЕгипет
Рекомендуем
Белорусско-украинская граница
Белорусских оппозиционеров Кравцова и Родненкова задержали на Украине
Татьяна Брухунова
Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Эксперты рассказали, как туристы реагируют на падение курса рубля
Первые туристы из РФ прибыли на курорты Турции
Эксперты рассказали, покупают ли туристы страховку от COVID-19
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Кипра Никос Анастасиадис на церемонии награждения главы МИД РФ Большим крестом ордена Макариоса III
Лаврову вручили высшую награду Кипра
Экспресс-тестирование на COVID-19
Россиян начали штрафовать на 15 тысяч рублей после поездок за границу
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская призвала освободить задержанную в Белоруссии Колесникову
Карина Цуркан
Дело обвиняемой в шпионаже Цуркан поступило в Мосгорсуд
Мария Колесникова
Госпогранкомитет Белоруссии рассказал о состоянии Марии Колесниковой
Бодрум. Ресторан рядом с портом
В Турции рассказали, обязательно ли туристам носить маски на курортах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Симоньян рассказала подробности о большом интервью Лукашенко
Межународный аэропорт Каира
Прямое авиасообщение между Россией и Египтом откроется 9 сентября
Девушка в защитной маске на одной из улиц района Жулебино в Москве
Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Отель в Анталье
Российские туристы заразились в Турции коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния