https://ria.ru/20200908/turisty-1576910258.html

Эксперты рассказали, что сейчас останавливает туристов от покупки путевки

Туроператоры рассказали, по каким причинам путешественники не покупают сейчас путевки, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:24

2020-09-08T10:24

2020-09-08T10:24

туризм

туризм

красное море

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

каир (город)

турция

стамбул

оаэ

мальдивы

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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Туроператоры рассказали, по каким причинам путешественники не покупают сейчас путевки, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52648.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Неопределенность — главная причина осторожного поведения туристов, говорят участники рынка. А еще – малые объемы перевозки. С одной стороны, расширяется список доступных для россиян стран, в который теперь, помимо Турции и Великобритании, вошли Мальдивы, ОАЭ и Египет. "Однако, пережив внезапное закрытие границ и вынужденную аннуляцию, люди с осторожностью планируют отпуска и путешествия, многие отложили поездки ввиду начала учебного года, — рассказали в пресс-службе крупного туроператора. — Одним из главных критериев торможения спроса стоит назвать неуверенность в открытии границ на зимний и весенний период, которую подогревают слухи о второй волне пандемии".У туристической розницы схожие наблюдения. Юрий Наумов, владелец сети турагентств, поясняет, что путешественникам приходится решать задачку с несколькими неизвестными: покупать путевку сейчас или сделать это после якобы "решающей" даты 20 сентября, бронировать ли вообще, что будет с вирусом в мире и насколько велик риск вновь остаться без отдыха и денег."Показателен пример с Турцией. Первые чартеры полетели на курорты этой страны 9 августа, но реальный массовый спрос мы начали фиксировать лишь после 20 августа. Сначала сами менеджеры не понимали, как продавать туры. Конечно, вся эта неопределенность сказывалась на объемах. Сейчас у менеджеров есть понимание, как продавать. У туристов – как отдыхать. А отели отладили систему приема по новым правилам. Итог – продажи Турции на сентябрь идут в разы активнее августовских. То же должно произойти и с новыми направлениями", – рассказывает Юрий Наумов.Основная доля продаж всех зарубежных направлений по-прежнему приходится на Турцию, иностранных конкурентов у нее нет, подтверждают туроператоры. "Чартерные вылеты из всех городов обычно полностью закрыты на три-четыре дня вперед. В целом глубина продаж небольшая, большинство новых бронирований приходится на вылеты last minute", – рассказали в пресс-службе одно из туроператоров.Хотя, по словам экспертов, объемы продаж по Турции могли бы быть и выше: "Это семейное направление, а потому начало учебного года несколько затормозило спрос. Во многом блокирует желание туристов лететь на отдых в эту страну и страх попасть на карантин в случае, если в самолете рядом сидел заразившийся, а также необходимость сдавать тест на коронавирус после возвращения. Многие туристы, летящие со стыковками в регионы, боятся не успеть загрузить тест на сайт госуслуг".Спрос на Египет, ОАЭ и Мальдивы пока скромный, но начинает расти, появляются заявки на новогодние каникулы, но до прошлогодних показателей пока далеко. Дело в том, что Мальдивы и ОАЭ популярны для отдыха в холодное время года у довольно обеспеченных туристов. "Здесь главный вопрос не деньги, а определенность. Людям нужно заранее планировать свои поездки, они должны быть уверены, что отдых не сорвется, особенно если он с детьми. Поэтому хорошего спроса стоит ждать после первых успешных заездов и рассказов побывавших там", – отмечают турагенты.С учетом нынешней глубины продаж, интерес к этим направлениям ожидается позднее. А массовый спрос на отдых в Египте появится только после начала полетов прямых рейсов на курорты Красного моря. Пока же перелеты через Каир или Стамбул делают каникулы в этой стране весьма небюджетными.

https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html

https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html

https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html

красное море

каир (город)

турция

стамбул

оаэ

мальдивы

египет

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, каир (город), турция, стамбул, оаэ, мальдивы, египет