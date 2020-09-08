https://ria.ru/20200908/turisty-1576888824.html

Эксперты рассказали, покупают ли туристы страховку от COVID-19

Большинство направляющихся на отдых в Турцию россиян оформляют страховки, покрывающие лечение от коронавируса, рассказала РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:08

2020-09-08T12:08

2020-09-08T12:08

туризм

коронавирус covid-19

туризм

анталья (провинция)

новости - туризм

наталья осипова

турция

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Большинство направляющихся на отдых в Турцию россиян оформляют страховки, покрывающие лечение от коронавируса, рассказала РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.Губернатор провинции Анталья Эрсин Языджи ранее заявил РИА Новости, что из более 336 тысяч российских гостей, прибывших в этот регион после возобновления прерванного из-за пандемии авиасообщения с РФ, только у восьми был диагностирован COVID-19."В подавляющем большинстве российские туристы вылетают в Турцию со страховкой, покрывающей лечение от коронавируса, и прекрасно понимают, что меры безопасности нужно соблюдать", — рассказала Осипова, добавив, что, по имеющейся у нее информации, "многие из них уже переболели COVID-19 в легкой форме".Она отметила, что правительством Турции были приняты необходимые меры безопасности, начиная от измерения температуры в аэропорту, правил дистанцирования на пляжах, у бассейнов и в ресторанах до изоляционных мер в отелях. При этом, по словам Осиповой, даже при самых продуманных мерах, "результат может быть плачевный, если сами путешественники не будут заботиться о собственной безопасности"."Я считаю, что статистика — восемь человек, заразившихся COVID-19, на 336 тысяч отдохнувших за август в Анталии российских туристов — очень позитивная", — прокомментировала представитель АТА данные губернатора провинции.

https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html

анталья (провинция)

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, анталья (провинция), новости - туризм, наталья осипова, турция