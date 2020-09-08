https://ria.ru/20200908/tulun-1576935232.html
Путин поручил решить вопрос выделения кредитов для бизнеса в Тулуне
Президент России Владимир Путин поручил оперативно решить вопрос о выделении 100 миллионов рублей на адресное кредитование малого бизнеса в городе Тулун... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:10
2020-09-08T14:10
2020-09-08T14:10
владимир путин
иркутская область
тулун
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил оперативно решить вопрос о выделении 100 миллионов рублей на адресное кредитование малого бизнеса в городе <a href="http://ria.ru/location_Tulun/" target="_blank" data-auto="true">Тулун</a> <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>.В ходе совещания по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году Путин напомнил, что в прошлом и текущем годах предприниматели Тулуна получали поддержку из федерального бюджета - субсидии до 1,5 миллиона рублей. Средства выделялись предприятиям на возобновление деятельности.При этом глава государства также выразил мнение о том, что сейчас необходимо адресно поддержать в Тулуне малый и средний бизнес за счёт заёмных ресурсов. По его словам, это поможет тем предприятиям, которые восстановились и хотят дальше развиваться."Для этого (необходимо) дополнительно выделить 100 миллионов рублей на кредитование малого бизнеса. Прошу правительство оперативно решить этот вопрос", - сказал Путин.
https://realty.ria.ru/20200908/yakushev-1576931076.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир путин, иркутская область, тулун, экономика