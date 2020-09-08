https://ria.ru/20200908/tula-1576901461.html

Опубликована программа мероприятий к 500-летию Тульского кремля

Одним из центральных событий празднования 500-летия Тульского кремля, которое состоится 26 сентября, станет фестиваль "Засечная черта". Мероприятия будут... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:44

2020-09-08T15:44

2020-09-08T15:44

500-летие тульского кремля

тула

тульская область

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости</strong>. Одним из центральных событий празднования 500-летия Тульского кремля, которое состоится 26 сентября, станет фестиваль "Засечная черта". Мероприятия будут проходить на площадках Тульского кремля, ремесленного двора "Добродей", учреждений культуры и городов Засечной черты, сообщили в пресс-службе администрации Тульской области.Как отметила министр культуры региона Татьяна Рыбкина, специальные выставки и праздничные мероприятия подготовлены практически во всех музеях, а также в 11 городах Засечной черты. Программа будет насыщенной и разнообразной, но она сформирована с учетом требований Роспотребнадзора: посещать мероприятия можно будет только в защитных масках. На входе каждому посетителю будут измерять температуру.Основные мероприятия в Туле пройдут на Казанской набережной. Здесь жители и гости города смогут посетить гастрономический фестиваль, ярмарку продуктов Тульской области, увидеть интерактивные фотозоны, командные игры радиоуправляемых моделей, концерты этнической и фолк-музыки, а также казачье шоу.Кроме того, праздничные мероприятия пройдут на территории и в музеях Тульского кремля, в ЦПКиО им. Белоусова и на площади Ленина.При этом четыре площадки на территории кремля можно будет посетить по предварительной регистрации, предъявив билеты в электронном или распечатанном виде. Зарегистрироваться на мероприятия можно на <a href="https://тульскийкремль.рф/tula-kreml-event/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a>."Понимая масштаб празднования, мы постарались сделать программу насыщенной, интересной для разных возрастных групп. При этом одна из важнейших задач – рассредоточить потоки зрителей. Мы просим гостей с пониманием отнестись ко всем возможным ограничениям по числу участников на площадках", – отметила начальник управления культуры и туризма администрации Тулы Татьяна Столярова.С подробной афишей всех мероприятий можно ознакомиться на <a href="https://тульскийкремль.рф/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля.

https://ria.ru/20200907/tula-1576901257.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

500-летие тульского кремля, тула, тульская область