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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20200908/tsifrovizatsiya-1576948189.html
В Ивановской области займутся цифровизацией электроэнергетики
В Ивановской области на базе Ивановского государственного энергетического университета совместно с Минэнерго России планируется реализовать проект создания... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:13
2020-09-08T17:13
ивановская область
ивановская областная дума
станислав воскресенский
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<strong>ИВАНОВО, 8 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a> на базе Ивановского государственного энергетического университета совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> России планируется реализовать проект создания "научно-технологической долины", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Речь идет о консолидации ряда перспективных разработок в сфере электроэнергетики с последующим их коммерческим использованием и фактически означает в перспективе создание в регионе целой отрасли в сфере цифровизации электроэнергетики и энергоэффективности", – сказал собеседник агентства.Как отметил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_Voskresenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Воскресенский</a>, выступая на расширенном заседании <a href="http://ria.ru/organization_Ivanovskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской областной Думы</a>, проект создания "долины" – пример того, как вуз и органы власти должны работать для создания новых рабочих мест в регионе. "Вузы должны активнее сотрудничать с предприятиями и помнить, что готовят кадры, прежде всего, для экономики региона. В состав наблюдательных советов предлагаю ввести представителей как региональных, так и крупных федеральных компаний. Это потребует определенных правовых и организационных действий, сделать это нужно в самое ближайшее время", – процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.Собеседник агентства добавил, что такой подход согласован с Министерством науки и высшего образования России.
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ивановская областная дума, станислав воскресенский

В Ивановской области займутся цифровизацией электроэнергетики

17:13 08.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСолнечная электростанция в Волгограде
Солнечная электростанция в Волгограде - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
ИВАНОВО, 8 сен – РИА Новости. В Ивановской области на базе Ивановского государственного энергетического университета совместно с Минэнерго России планируется реализовать проект создания "научно-технологической долины", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Речь идет о консолидации ряда перспективных разработок в сфере электроэнергетики с последующим их коммерческим использованием и фактически означает в перспективе создание в регионе целой отрасли в сфере цифровизации электроэнергетики и энергоэффективности", – сказал собеседник агентства.
Как отметил губернатор Станислав Воскресенский, выступая на расширенном заседании Ивановской областной Думы, проект создания "долины" – пример того, как вуз и органы власти должны работать для создания новых рабочих мест в регионе.
"Вузы должны активнее сотрудничать с предприятиями и помнить, что готовят кадры, прежде всего, для экономики региона. В состав наблюдательных советов предлагаю ввести представителей как региональных, так и крупных федеральных компаний. Это потребует определенных правовых и организационных действий, сделать это нужно в самое ближайшее время", – процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.
Собеседник агентства добавил, что такой подход согласован с Министерством науки и высшего образования России.
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Ивановская областьИвановская областная ДумаСтанислав Воскресенский
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