https://ria.ru/20200908/trubka-1576906084.html

Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку

Если вам звонят и молчат в трубку, цель звонка — проверить вашу контактность, для робота звук голоса — это подтверждение активности абонента, рассказал... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T02:21

2020-09-08T02:21

2020-09-08T10:12

роскачество

телефон

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571713006_0:171:3072:1899_1400x0_80_0_0_78b8be8c3540278fbf9b9e588afbde5d.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Если вам звонят и молчат в трубку, цель звонка — проверить вашу контактность, для робота звук голоса — это подтверждение активности абонента, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200908/831996136.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> специалист пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Алеся Боровикова.Боровикова добавила, что для формирования базы жертв мошенники массово обзванивают все номера, купленные на черных рынках, а затем актуализируют на основании ответов или перезвонов.

Aramayis Alojants А можно поподробней про самого эксперта? Как зовут? Где живет? Где учится? В каком классе? ;)) 193

Роман Жарков Нормально: мы сами виноваты, подписывая разрешения. Да у нас пукнуть нельзя, чтобы каким-то мутным личностям не выдать разрешение на обработку персональных данных! Запрещать надо полностью «обрабатывать» – для идентификации и экстренной связи храните на здоровье. А то что ни день, то звонок: «Вы преступно мало тратите денег на наши стрёмные услуги!» 153

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, телефон, общество