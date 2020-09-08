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Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
Если вам звонят и молчат в трубку, цель звонка — проверить вашу контактность, для робота звук голоса — это подтверждение активности абонента, рассказал... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T02:21
2020-09-08T10:12
роскачество
телефон
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Если вам звонят и молчат в трубку, цель звонка — проверить вашу контактность, для робота звук голоса — это подтверждение активности абонента, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200908/831996136.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> специалист пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Алеся Боровикова.Боровикова добавила, что для формирования базы жертв мошенники массово обзванивают все номера, купленные на черных рынках, а затем актуализируют на основании ответов или перезвонов.
А можно поподробней про самого эксперта? Как зовут? Где живет? Где учится? В каком классе? ;))
193
Нормально: мы сами виноваты, подписывая разрешения. Да у нас пукнуть нельзя, чтобы каким-то мутным личностям не выдать разрешение на обработку персональных данных! Запрещать надо полностью «обрабатывать» – для идентификации и экстренной связи храните на здоровье. А то что ни день, то звонок: «Вы преступно мало тратите денег на наши стрёмные услуги!»
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РИА Новости
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60
роскачество, телефон, общество

Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку

02:21 08.09.2020 (обновлено: 10:12 08.09.2020)
107145
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске на одной из улиц района Жулебино в Москве
Девушка в защитной маске на одной из улиц района Жулебино в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Девушка в защитной маске на одной из улиц района Жулебино в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Если вам звонят и молчат в трубку, цель звонка — проверить вашу контактность, для робота звук голоса — это подтверждение активности абонента, рассказал агентству "Прайм" специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

"Как правило, вы сами даете согласие на такие звонки, когда подписываете договор с банком, оператором сотовой связи или любой другой компанией", — отметила эксперт.

Боровикова добавила, что для формирования базы жертв мошенники массово обзванивают все номера, купленные на черных рынках, а затем актуализируют на основании ответов или перезвонов.
83382419338130
РоскачествоТелефонОбщество
Популярные комментарии
А можно поподробней про самого эксперта? Как зовут? Где живет? Где учится? В каком классе? ;))
8 сентября, 04:52
Aramayis AlojantsAramayis Alojants
1057310014
Нормально: мы сами виноваты, подписывая разрешения. Да у нас пукнуть нельзя, чтобы каким-то мутным личностям не выдать разрешение на обработку персональных данных! Запрещать надо полностью «обрабатывать» – для идентификации и экстренной связи храните на здоровье. А то что ни день, то звонок: «Вы преступно мало тратите денег на наши стрёмные услуги!»
8 сентября, 05:14
Роман ЖарковРоман Жарков
13390002
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