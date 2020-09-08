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https://ria.ru/20200908/tramp-1576961534.html
Трамп обвинил Байдена в желании уничтожить средний класс
Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник - демократ Джо Байден - в случае победы на президентских выборах уничтожит американский средний класс и... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T22:47
2020-09-08T22:47
дональд трамп
джо байден
флорида
китай
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что его соперник - демократ <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> - в случае победы на президентских выборах уничтожит американский средний класс и ухудшит ситуацию в окружающей среде."Моя администрация каждый день доказывает, что мы можем улучшать состояние окружающей среды одновременно с созданием миллионов новых высокооплачиваемых рабочих мест. Очень хорошо виден контраст по сравнению с радикальными левыми, с которыми вам приходилось иметь дело. План Джо Байдена разрушит американский средний класс, при этом дав право "бесплатного прохода" для стран, которые являются мировыми лидерами в загрязнении окружающей среды - <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаю</a>, России, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и так далее. Им сначала надо очистить свои территории, а нам - свою", - сказал Трамп, выступая во <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориде</a>.Трамп заявил, что после того, как он стал президентом четыре года назад, "в Америке самый чистый воздух".Выборы президента США пройдут 3 ноября.
https://ria.ru/20200908/radikaly-1576958600.html
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дональд трамп, джо байден, флорида, китай, сша, в мире

Трамп обвинил Байдена в желании уничтожить средний класс

22:47 08.09.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник - демократ Джо Байден - в случае победы на президентских выборах уничтожит американский средний класс и ухудшит ситуацию в окружающей среде.
"Моя администрация каждый день доказывает, что мы можем улучшать состояние окружающей среды одновременно с созданием миллионов новых высокооплачиваемых рабочих мест. Очень хорошо виден контраст по сравнению с радикальными левыми, с которыми вам приходилось иметь дело. План Джо Байдена разрушит американский средний класс, при этом дав право "бесплатного прохода" для стран, которые являются мировыми лидерами в загрязнении окружающей среды - Китаю, России, Индии и так далее. Им сначала надо очистить свои территории, а нам - свою", - сказал Трамп, выступая во Флориде.
Трамп заявил, что после того, как он стал президентом четыре года назад, "в Америке самый чистый воздух".
Выборы президента США пройдут 3 ноября.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 20:48Президентские выборы в США - 2020
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Дональд ТрампДжо БайденФлоридаКитайСШАВ мире
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