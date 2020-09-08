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https://ria.ru/20200908/tramp-1576957568.html
Экс-адвокат Трампа считает, что тот завидовал Обаме
Экс-президент США Барак Обама был единственным человеком, которому завидовал нынешний глава государства Дональд Трамп, пишет его экс-адвокат Майкл Коэн в... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T20:10
2020-09-08T20:10
майкл коэн
дональд трамп
барак обама
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости.</strong> Экс-президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барак Обама</a> был единственным человеком, которому завидовал нынешний глава государства <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, пишет его экс-адвокат <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Koehn/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Коэн</a> в вышедшей во вторник книге "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа"."Трамп не ненавидел Обаму. Это было гораздо, гораздо сильнее. Я понял, что Обама был единственным человеком на планете, которому Трамп по-настоящему завидовал – искренне, безумно, глубоко", - пишет он.По словам Коэна, когда в 2008 году Трамп смотрел инаугурацию Обамы, он "буквально вышел из себя"."Я думал, что видел Трампа в худших проявлениях, но когда Обама получил Нобелевскую премию, Трамп сорвался, как будто Вселенная подшучивала над ним, чтобы вывести его из себя. Он как будто слышал голоса – то, как он причитал и бесновался по поводу идиота Обамы и как его любили столько американцев", - пишет экс-адвокат президента.Он утверждает, что Трамп высмеивал то, как Обама говорил, ходил и выглядел. Это было одним из проявлений расизма у Трампа, считает Коэн."Он был дружен со многими афроамериканскими людьми, преимущественно исключительно из ряда знаменитостей – конечно, у Трампа на самом деле не было друзей, только интересы, желания и амбиции – и он был не настолько глуп, чтобы употреблять слово на "н" ("ниггер" - ред.), по крайней мере в моем присутствии", - пишет он.В числе таких афроамериканских знаменитостей были <a href="http://ria.ru/person_MajjkTajjson/" target="_blank" data-auto="true">Майк Тайсон</a>, <a href="http://ria.ru/person_DonKing/" target="_blank" data-auto="true">Дон Кинг</a>, <a href="http://ria.ru/person_Opra_Uinfri/" target="_blank" data-auto="true">Опра Уинфри</a>, добавляет он."Но как правило, Трамп нелестно отзывался обо всех черных от музыки до культуры и политики. <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африка</a> была дырой, считал он", - говорится в книге."Назови мне одну страну под управлением черного человека, чтобы она не была дырой. Они все однозначные чертовы туалеты", - якобы говорил Трамп, пишет Коэн.Коэн был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого Коэн стал появляться на улицах <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> и в местных ресторанах. Его водворили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна из тюрьмы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576019353.html
https://ria.ru/20200908/tramp-1576956295.html
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майкл коэн, дональд трамп, барак обама, сша, в мире

Экс-адвокат Трампа считает, что тот завидовал Обаме

20:10 08.09.2020
3078
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама был единственным человеком, которому завидовал нынешний глава государства Дональд Трамп, пишет его экс-адвокат Майкл Коэн в вышедшей во вторник книге "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа".
"Трамп не ненавидел Обаму. Это было гораздо, гораздо сильнее. Я понял, что Обама был единственным человеком на планете, которому Трамп по-настоящему завидовал – искренне, безумно, глубоко", - пишет он.
По словам Коэна, когда в 2008 году Трамп смотрел инаугурацию Обамы, он "буквально вышел из себя".
"Я думал, что видел Трампа в худших проявлениях, но когда Обама получил Нобелевскую премию, Трамп сорвался, как будто Вселенная подшучивала над ним, чтобы вывести его из себя. Он как будто слышал голоса – то, как он причитал и бесновался по поводу идиота Обамы и как его любили столько американцев", - пишет экс-адвокат президента.
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Он утверждает, что Трамп высмеивал то, как Обама говорил, ходил и выглядел. Это было одним из проявлений расизма у Трампа, считает Коэн.
"Он был дружен со многими афроамериканскими людьми, преимущественно исключительно из ряда знаменитостей – конечно, у Трампа на самом деле не было друзей, только интересы, желания и амбиции – и он был не настолько глуп, чтобы употреблять слово на "н" ("ниггер" - ред.), по крайней мере в моем присутствии", - пишет он.
В числе таких афроамериканских знаменитостей были Майк Тайсон, Дон Кинг, Опра Уинфри, добавляет он.
"Но как правило, Трамп нелестно отзывался обо всех черных от музыки до культуры и политики. Африка была дырой, считал он", - говорится в книге.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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"Назови мне одну страну под управлением черного человека, чтобы она не была дырой. Они все однозначные чертовы туалеты", - якобы говорил Трамп, пишет Коэн.
Коэн был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого Коэн стал появляться на улицах Нью-Йорка и в местных ресторанах. Его водворили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна из тюрьмы.
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Майкл КоэнДональд ТрампБарак ОбамаСШАВ мире
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