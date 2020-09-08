https://ria.ru/20200908/tramp-1576956295.html

Экс-адвокат Трампа рассказал, что тот называл Путина царем

Дональд Трамп называл президента России Владимира Путина диктатором и царем и считает его богатейшим человеком в мире, утверждает в своей книге экс-адвокат... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T19:34

2020-09-08T19:34

2020-09-08T20:42

россия

майкл коэн

дональд трамп

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_0:28:2804:1605_1400x0_80_0_0_e54ec4ddef99b002402240f6d2708728.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> называл президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> диктатором и царем и считает его богатейшим человеком в мире, утверждает в своей книге экс-адвокат президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Koehn/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Коэн</a>.Книга "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа" вышла в свет во вторник. Коэн ранее был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого экс-адвокат президента США стал появляться на улицах <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> и в местных ресторанах. Его водворили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна из тюрьмы."Путин не президент России. Он правитель. Он диктатор. Он царь. Он может делать, что хочет. Он будет лидером до конца своей жизни", - цитирует Коэн Трампа.По его словам, президент США показывал ему фотографию в газетной статье о "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпроме</a>", где были изображены 25 нефтевозов, 20 из которых ехали в одну сторону, а пять – в другую. "Эти пять машин – для Путина", - убежденно говорил Трамп, пишет Коэн.Американский лидер, по словам его экс-адвоката, называл Путина богатейшим человеком в мире."Если подумать об этом, Путин контролирует 25% российской экономики, включая разнообразные крупные бизнесы, как "Газпром". Представь контроль над 25% состояния страны. Разве это не чертовски восхитительно?" - якобы говорил Трамп автору книги.При этом, пишет Коэн, Трамп утверждал, что президент России использует олигархов, чтобы инвестировать собственные средства. "Это все, что они делают – инвестируют деньги Путина. Есть банк в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a>, у которого только один клиент… Я знаю это наверняка. Путин владеет более чем триллионом долларов", - цитирует якобы слова Трампа автор книги.Как пишет экс-адвокат, по ходу предвыборной кампании он начал думать, что Трамп "втайне хотел такую же власть, как у Путина, для себя".

https://ria.ru/20200831/putin-1576509271.html

https://ria.ru/20200818/1575916404.html

7

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майкл коэн, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире