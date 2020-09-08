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Экс-адвокат Трампа рассказал, что тот называл Путина царем
Дональд Трамп называл президента России Владимира Путина диктатором и царем и считает его богатейшим человеком в мире, утверждает в своей книге экс-адвокат... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T19:34
2020-09-08T20:42
россия
майкл коэн
дональд трамп
владимир путин
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> называл президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> диктатором и царем и считает его богатейшим человеком в мире, утверждает в своей книге экс-адвокат президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Koehn/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Коэн</a>.Книга "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа" вышла в свет во вторник. Коэн ранее был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого экс-адвокат президента США стал появляться на улицах <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> и в местных ресторанах. Его водворили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна из тюрьмы."Путин не президент России. Он правитель. Он диктатор. Он царь. Он может делать, что хочет. Он будет лидером до конца своей жизни", - цитирует Коэн Трампа.По его словам, президент США показывал ему фотографию в газетной статье о "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпроме</a>", где были изображены 25 нефтевозов, 20 из которых ехали в одну сторону, а пять – в другую. "Эти пять машин – для Путина", - убежденно говорил Трамп, пишет Коэн.Американский лидер, по словам его экс-адвоката, называл Путина богатейшим человеком в мире."Если подумать об этом, Путин контролирует 25% российской экономики, включая разнообразные крупные бизнесы, как "Газпром". Представь контроль над 25% состояния страны. Разве это не чертовски восхитительно?" - якобы говорил Трамп автору книги.При этом, пишет Коэн, Трамп утверждал, что президент России использует олигархов, чтобы инвестировать собственные средства. "Это все, что они делают – инвестируют деньги Путина. Есть банк в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a>, у которого только один клиент… Я знаю это наверняка. Путин владеет более чем триллионом долларов", - цитирует якобы слова Трампа автор книги.Как пишет экс-адвокат, по ходу предвыборной кампании он начал думать, что Трамп "втайне хотел такую же власть, как у Путина, для себя".
https://ria.ru/20200831/putin-1576509271.html
https://ria.ru/20200818/1575916404.html
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россия
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россия, майкл коэн, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире

Экс-адвокат Трампа рассказал, что тот называл Путина царем

19:34 08.09.2020 (обновлено: 20:42 08.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Дональд Трамп называл президента России Владимира Путина диктатором и царем и считает его богатейшим человеком в мире, утверждает в своей книге экс-адвокат президента США Майкл Коэн.
Книга "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа" вышла в свет во вторник. Коэн ранее был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого экс-адвокат президента США стал появляться на улицах Нью-Йорка и в местных ресторанах. Его водворили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна из тюрьмы.
"Путин не президент России. Он правитель. Он диктатор. Он царь. Он может делать, что хочет. Он будет лидером до конца своей жизни", - цитирует Коэн Трампа.
По его словам, президент США показывал ему фотографию в газетной статье о "Газпроме", где были изображены 25 нефтевозов, 20 из которых ехали в одну сторону, а пять – в другую. "Эти пять машин – для Путина", - убежденно говорил Трамп, пишет Коэн.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 09:46
В Кремле опровергли сообщения о "пропущенном" звонке Путина Трампу
Американский лидер, по словам его экс-адвоката, называл Путина богатейшим человеком в мире.
"Если подумать об этом, Путин контролирует 25% российской экономики, включая разнообразные крупные бизнесы, как "Газпром". Представь контроль над 25% состояния страны. Разве это не чертовски восхитительно?" - якобы говорил Трамп автору книги.
При этом, пишет Коэн, Трамп утверждал, что президент России использует олигархов, чтобы инвестировать собственные средства. "Это все, что они делают – инвестируют деньги Путина. Есть банк в Швейцарии, у которого только один клиент… Я знаю это наверняка. Путин владеет более чем триллионом долларов", - цитирует якобы слова Трампа автор книги.
Как пишет экс-адвокат, по ходу предвыборной кампании он начал думать, что Трамп "втайне хотел такую же власть, как у Путина, для себя".
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18 августа, 01:54
Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса"
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