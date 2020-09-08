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https://ria.ru/20200908/tramp-1576948901.html
В Белом доме рассказали, почему Трамп может не носить маску
Президент США Дональд Трамп может не носить маску, так как его постоянно проверяют на коронавирус, заявил во вторник журналистам глава аппарата Белого дома Марк РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:23
2020-09-08T17:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
здоровье - общество
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> может не носить маску, так как его постоянно проверяют на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a>, заявил во вторник журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус."Президент самый проверяемый (на вирус) человек в Америке. Я, наверное, второй самый проверяемый человек в Америке. Когда вы носите маску, это для защиты окружающих, а не для вашей собственной защиты… Так что я на самом деле не вижу потребности в том, чтобы президент делал это", - сказал он.Трамп за все время пандемии появлялся на людях в маске всего один раз, хотя заявил, что она постоянно с ним и что он надевает ее, когда находится рядом с другими людьми. До того он говорил, что не любит маску, потому что ему не нравится, как он, будучи президентом, в ней выглядит.На пресс-конференциях и мероприятиях Трамп никогда не появляется в маске.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире

В Белом доме рассказали, почему Трамп может не носить маску

17:23 08.09.2020
1024
© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может не носить маску, так как его постоянно проверяют на коронавирус, заявил во вторник журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.
"Президент самый проверяемый (на вирус) человек в Америке. Я, наверное, второй самый проверяемый человек в Америке. Когда вы носите маску, это для защиты окружающих, а не для вашей собственной защиты… Так что я на самом деле не вижу потребности в том, чтобы президент делал это", - сказал он.
Трамп за все время пандемии появлялся на людях в маске всего один раз, хотя заявил, что она постоянно с ним и что он надевает ее, когда находится рядом с другими людьми. До того он говорил, что не любит маску, потому что ему не нравится, как он, будучи президентом, в ней выглядит.
На пресс-конференциях и мероприятиях Трамп никогда не появляется в маске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
7150102
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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