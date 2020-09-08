https://ria.ru/20200908/tramp-1576948901.html

В Белом доме рассказали, почему Трамп может не носить маску

Президент США Дональд Трамп может не носить маску, так как его постоянно проверяют на коронавирус, заявил во вторник журналистам глава аппарата Белого дома Марк РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:23

2020-09-08T17:23

2020-09-08T17:23

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

дональд трамп

здоровье - общество

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> может не носить маску, так как его постоянно проверяют на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a>, заявил во вторник журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус."Президент самый проверяемый (на вирус) человек в Америке. Я, наверное, второй самый проверяемый человек в Америке. Когда вы носите маску, это для защиты окружающих, а не для вашей собственной защиты… Так что я на самом деле не вижу потребности в том, чтобы президент делал это", - сказал он.Трамп за все время пандемии появлялся на людях в маске всего один раз, хотя заявил, что она постоянно с ним и что он надевает ее, когда находится рядом с другими людьми. До того он говорил, что не любит маску, потому что ему не нравится, как он, будучи президентом, в ней выглядит.На пресс-конференциях и мероприятиях Трамп никогда не появляется в маске.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире