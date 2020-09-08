https://ria.ru/20200908/tramp-1576945980.html

Библия с автографом Трампа выставлена на продажу

Библия с автографом президента США Дональда Трампа выставлена на продажу почти за 40 тысяч долларов, пишет портал TMZ. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T16:38

2020-09-08T16:38

2020-09-08T16:38

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Библия с автографом президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> выставлена на продажу почти за 40 тысяч долларов, пишет портал <a href="https://www.tmz.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">TMZ</a>.Сообщается, что Библия, которую Трамп подписал в начале июня, выставлена на продажу в магазине Moments In Time. На сайте магазина, который, согласно указанной информации, предоставляет услуги по продаже и покупке различных материалов с автографами знаменитых личностей, цена подписанной Трампом Библии составляет 37,5 тысячи долларов.Это уже не первый случай, когда Библия, якобы подписанная Дональдом Трампом, выставляется на продажу. В прошлом году ряд СМИ сообщили, что Библию продают в онлайн-магазине eBay за 325 долларов, однако позже эксперты заявили, что подпись американского президента является поддельной.

https://radiosputnik.ria.ru/20200830/avtorgaf-1576489344.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире