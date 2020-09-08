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Библия с автографом Трампа выставлена на продажу
Библия с автографом президента США Дональда Трампа выставлена на продажу почти за 40 тысяч долларов, пишет портал TMZ. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:38
2020-09-08T16:38
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Библия с автографом президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> выставлена на продажу почти за 40 тысяч долларов, пишет портал <a href="https://www.tmz.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">TMZ</a>.Сообщается, что Библия, которую Трамп подписал в начале июня, выставлена на продажу в магазине Moments In Time. На сайте магазина, который, согласно указанной информации, предоставляет услуги по продаже и покупке различных материалов с автографами знаменитых личностей, цена подписанной Трампом Библии составляет 37,5 тысячи долларов.Это уже не первый случай, когда Библия, якобы подписанная Дональдом Трампом, выставляется на продажу. В прошлом году ряд СМИ сообщили, что Библию продают в онлайн-магазине eBay за 325 долларов, однако позже эксперты заявили, что подпись американского президента является поддельной.
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дональд трамп, сша, в мире

Библия с автографом Трампа выставлена на продажу

16:38 08.09.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Библия с автографом президента США Дональда Трампа выставлена на продажу почти за 40 тысяч долларов, пишет портал TMZ.
Сообщается, что Библия, которую Трамп подписал в начале июня, выставлена на продажу в магазине Moments In Time. На сайте магазина, который, согласно указанной информации, предоставляет услуги по продаже и покупке различных материалов с автографами знаменитых личностей, цена подписанной Трампом Библии составляет 37,5 тысячи долларов.
Это уже не первый случай, когда Библия, якобы подписанная Дональдом Трампом, выставляется на продажу. В прошлом году ряд СМИ сообщили, что Библию продают в онлайн-магазине eBay за 325 долларов, однако позже эксперты заявили, что подпись американского президента является поддельной.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 14:12
"Вы получите $10 тысяч". Трамп предложил продать свой автограф на eBay
190141
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Дональд ТрампСШАВ мире
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