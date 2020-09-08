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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200908/tramp-1576909034.html
Экс-адвокат Трампа считает, что он может начать войну ради переизбрания
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн не исключил, что действующий американский лидер может "зайти так далеко", что начнет войну с целью... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T09:05
2020-09-08T09:46
президентские выборы в сша - 2020
майкл коэн
дональд трамп
нью-йорк (город)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Бывший адвокат президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Koehn/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Коэн</a> не исключил, что действующий американский лидер может "зайти так далеко", что начнет войну с целью обеспечить свое переизбрание на предстоящих президентских выборах."Дональд Трамп сделает все, что угодно, чтобы победить, и я думаю, что это включает махинации с бюллетенями (для голосования на выборах - ред.). Я думаю, что он может зайти так далеко, что даже начнет войну, чтобы не лишиться должности", - заявил Коэн в интервью телеканалу <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NBC News</a>, фрагмент которого вышел в эфире.Коэн признался, что больше всего боится, что в 2020 году "не будет мирной передачи власти".Бывший адвокат Трампа написал книгу "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа", в которой, по сообщениям СМИ, называет Трампа "мошенником, обманщиком, жуликом, задирой, расистом, хищником и аферистом". Книга должна выйти 8 сентября.Коэн был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого Коэн стал появляться на улицах <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> и в местных ресторанах. Его водворили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна из тюрьмы.Ранее Коэн резко критиковал Трампа и заявлял, что в прошлом помогал ему решать неблаговидные проблемы, в том числе платил за молчание женщинам, которые заявили, что у них были связи с Трампом. Коэна осудили за нарушения закона о финансировании предвыборных кампаний, а также за ложь конгрессу в попытке защитить Трампа и себя. Несмотря на это, перед отправкой в тюрьму Коэн еще раз выступил в конгрессе с обвинениями против Трампа.
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576902333.html
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майкл коэн, дональд трамп, нью-йорк (город), сша, в мире

Экс-адвокат Трампа считает, что он может начать войну ради переизбрания

09:05 08.09.2020 (обновлено: 09:46 08.09.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн не исключил, что действующий американский лидер может "зайти так далеко", что начнет войну с целью обеспечить свое переизбрание на предстоящих президентских выборах.
"Дональд Трамп сделает все, что угодно, чтобы победить, и я думаю, что это включает махинации с бюллетенями (для голосования на выборах - ред.). Я думаю, что он может зайти так далеко, что даже начнет войну, чтобы не лишиться должности", - заявил Коэн в интервью телеканалу NBC News, фрагмент которого вышел в эфире.
Коэн признался, что больше всего боится, что в 2020 году "не будет мирной передачи власти".
Бывший адвокат Трампа написал книгу "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа", в которой, по сообщениям СМИ, называет Трампа "мошенником, обманщиком, жуликом, задирой, расистом, хищником и аферистом". Книга должна выйти 8 сентября.
Коэн был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого Коэн стал появляться на улицах Нью-Йорка и в местных ресторанах. Его водворили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна из тюрьмы.
Ранее Коэн резко критиковал Трампа и заявлял, что в прошлом помогал ему решать неблаговидные проблемы, в том числе платил за молчание женщинам, которые заявили, что у них были связи с Трампом. Коэна осудили за нарушения закона о финансировании предвыборных кампаний, а также за ложь конгрессу в попытке защитить Трампа и себя. Несмотря на это, перед отправкой в тюрьму Коэн еще раз выступил в конгрессе с обвинениями против Трампа.
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