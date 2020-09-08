https://ria.ru/20200908/tramp-1576909034.html

Экс-адвокат Трампа считает, что он может начать войну ради переизбрания

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн не исключил, что действующий американский лидер может "зайти так далеко", что начнет войну с целью... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T09:05

2020-09-08T09:05

2020-09-08T09:46

президентские выборы в сша - 2020

майкл коэн

дональд трамп

нью-йорк (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Бывший адвокат президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Koehn/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Коэн</a> не исключил, что действующий американский лидер может "зайти так далеко", что начнет войну с целью обеспечить свое переизбрание на предстоящих президентских выборах."Дональд Трамп сделает все, что угодно, чтобы победить, и я думаю, что это включает махинации с бюллетенями (для голосования на выборах - ред.). Я думаю, что он может зайти так далеко, что даже начнет войну, чтобы не лишиться должности", - заявил Коэн в интервью телеканалу <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NBC News</a>, фрагмент которого вышел в эфире.Коэн признался, что больше всего боится, что в 2020 году "не будет мирной передачи власти".Бывший адвокат Трампа написал книгу "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа", в которой, по сообщениям СМИ, называет Трампа "мошенником, обманщиком, жуликом, задирой, расистом, хищником и аферистом". Книга должна выйти 8 сентября.Коэн был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого Коэн стал появляться на улицах <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> и в местных ресторанах. Его водворили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна из тюрьмы.Ранее Коэн резко критиковал Трампа и заявлял, что в прошлом помогал ему решать неблаговидные проблемы, в том числе платил за молчание женщинам, которые заявили, что у них были связи с Трампом. Коэна осудили за нарушения закона о финансировании предвыборных кампаний, а также за ложь конгрессу в попытке защитить Трампа и себя. Несмотря на это, перед отправкой в тюрьму Коэн еще раз выступил в конгрессе с обвинениями против Трампа.

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576902333.html

нью-йорк (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майкл коэн, дональд трамп, нью-йорк (город), сша, в мире