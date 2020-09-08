https://ria.ru/20200908/tiktok-1576952144.html

TikTok удалил более 400 страниц с запрещенным в России контентом

Роскомнадзор отмечает рабочий характер взаимодействия с социальной сетью TikTok, в результате которого ее администрация удалила более 400 интернет-страниц с... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T18:18

2020-09-08T18:18

2020-09-08T18:27

tiktok

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576377271_0:288:2984:1966_1400x0_80_0_0_e196e9bd73e664b0f023029f1a9b2306.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> отмечает рабочий характер взаимодействия с социальной сетью <a href="http://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank" data-auto="true">TikTok</a>, в результате которого ее администрация удалила более 400 интернет-страниц с запрещенным в РФ контентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В результате рабочего взаимодействия с администрацией социальной сети TikTok на основании Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации…" удалено более 400 интернет-страниц с иным противоправным контентом (информация о наркотиках, суицидальный контент и т.д.)", - отметили в пресс-службе.В частности, с начала года c 20 интернет-страниц TikTok удалена информация с призывами принимать в больших дозах препарат от аллергии. Как писали СМИ, подростки в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> запустили в соцсети челлендж, призывающий делать это для вызова галлюцинаций.Роскомнадзор ограничивает доступ к социально опасному контенту в соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" во внесудебном порядке на основании решений уполномоченных правительством РФ органов власти либо на основании решения суда о признании такой информации запрещенной к распространению на территории России.

https://ria.ru/20200827/tiktok-1576364721.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество