Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/tiktok-1576952144.html
TikTok удалил более 400 страниц с запрещенным в России контентом
Роскомнадзор отмечает рабочий характер взаимодействия с социальной сетью TikTok, в результате которого ее администрация удалила более 400 интернет-страниц с... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T18:18
2020-09-08T18:27
tiktok
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576377271_0:288:2984:1966_1400x0_80_0_0_e196e9bd73e664b0f023029f1a9b2306.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> отмечает рабочий характер взаимодействия с социальной сетью <a href="http://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank" data-auto="true">TikTok</a>, в результате которого ее администрация удалила более 400 интернет-страниц с запрещенным в РФ контентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В результате рабочего взаимодействия с администрацией социальной сети TikTok на основании Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации…" удалено более 400 интернет-страниц с иным противоправным контентом (информация о наркотиках, суицидальный контент и т.д.)", - отметили в пресс-службе.В частности, с начала года c 20 интернет-страниц TikTok удалена информация с призывами принимать в больших дозах препарат от аллергии. Как писали СМИ, подростки в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> запустили в соцсети челлендж, призывающий делать это для вызова галлюцинаций.Роскомнадзор ограничивает доступ к социально опасному контенту в соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" во внесудебном порядке на основании решений уполномоченных правительством РФ органов власти либо на основании решения суда о признании такой информации запрещенной к распространению на территории России.
https://ria.ru/20200827/tiktok-1576364721.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576377271_76:0:2807:2048_1400x0_80_0_0_c99963c0ff510210dca2cfb77c171669.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

TikTok удалил более 400 страниц с запрещенным в России контентом

18:18 08.09.2020 (обновлено: 18:27 08.09.2020)
666
© AP Photo / Anjum NaveedТелефон с приложением Tik Tok
Телефон с приложением Tik Tok - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Anjum Naveed
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Роскомнадзор отмечает рабочий характер взаимодействия с социальной сетью TikTok, в результате которого ее администрация удалила более 400 интернет-страниц с запрещенным в РФ контентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В результате рабочего взаимодействия с администрацией социальной сети TikTok на основании Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации…" удалено более 400 интернет-страниц с иным противоправным контентом (информация о наркотиках, суицидальный контент и т.д.)", - отметили в пресс-службе.
В частности, с начала года c 20 интернет-страниц TikTok удалена информация с призывами принимать в больших дозах препарат от аллергии. Как писали СМИ, подростки в США запустили в соцсети челлендж, призывающий делать это для вызова галлюцинаций.
Роскомнадзор ограничивает доступ к социально опасному контенту в соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" во внесудебном порядке на основании решений уполномоченных правительством РФ органов власти либо на основании решения суда о признании такой информации запрещенной к распространению на территории России.
Кевин Майер - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 09:16
Глава TikTok покидает компанию после угроз Трампа о блокировке приложения
5610004
Обсудить 0
TikTokФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
Рекомендуем
Apple Marina Bay Sands в Сингапуре
Apple откроет первый магазин на воде в виде стеклянного шара
Пляж Порто-Джунко в Сардинии
В Италии туриста оштрафовали на тысячу евро за попытку вывезти песок
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В Германии прокомментировали вызов посла в МИД России
Google на ipad
В работе Google произошел сбой
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии посоветовал ВОЗ "молчать" с рекомендациями по COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них
Заседание бюро высшего совета Единой России
Медведев назвал приоритет работы "Единой России"
Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке
Миру предрекли новую пандемию
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Эксперт оценил шансы Ефремова выйти на свободу по амнистии
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовёт!
Глава ВТБ обвинил интернет в нарастающей агрессии общества
Актёр Михаил Ефремов
Потерпевшие по делу Ефремова потребуют проверить свидетелей защиты
Фокальная плоскость камеры LSST
Самая большая в мире цифровая камера сделала первые снимки
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Силуанов оценил меры поддержки россиян в условиях пандемии
Монеты России
В России предложили ввести отрицательный подоходный налог
Автомобильная дорога в Эстонии
В Эстонии вместо штрафа за превышение скорости придется стоять на обочине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния