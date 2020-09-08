https://ria.ru/20200908/tiktok-1576946372.html

Телеканал "Россия" запустил челлендж по мотивам шоу "Удивительные люди"

Телеканал "Россия", в эфире которого 6 сентября стартовал новый сезон развлекательного шоу "Удивительные люди", приглашает пользователей принять участие в... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T19:10

2020-09-08T19:10

2020-09-08T20:40

культура

ольга шелест

tiktok

новости культуры

шоу-бизнес

евгений папунаишвили

россия-1 (телеканал)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576539726_0:32:2657:1527_1400x0_80_0_0_cf54b07a39fc509d3073aff4872916aa.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Телеканал "Россия", в эфире которого 6 сентября стартовал новый сезон развлекательного шоу "Удивительные люди", приглашает пользователей принять участие в TikTok-челлендже по мотивам программы, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Для этого необходимо выполнить всего три условия: снять видео и продемонстрировать на нем свою удивительную способность, затем выложить ролик в TikTok с тегом #УдивительныеЛюди и отметить аккаунт tvrussia1.В пресс-службе подчеркивают, в финал выйдут восемь участников, после чего будет назван победитель. Он появится в следующем, шестом сезоне шоу "Удивительные люди", а также поборется за кубок проекта и главный приз — один миллион рублей. В программе "Удивительные люди" участники бросают вызов законам физики и развенчивают мифы о границах возможностей человеческого разума. Например, говорят на забытых языках, перемещают предметы в пространстве, попадают швейной иглой в мишень, собирают кубик Рубика под водой и много другое. Ведет шоу Александр Гуревич, а оценивают сверхвозможности участников телеведущая Ольга Шелест, хореограф Евгений Папунаишвили, спортсменка Наталья Рагозина, а также профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев.

https://ria.ru/20200901/rossiya1-1576531571.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга шелест, tiktok, новости культуры, шоу-бизнес, евгений папунаишвили, россия-1 (телеканал)