https://ria.ru/20200908/tiktok-1576946372.html
Телеканал "Россия" запустил челлендж по мотивам шоу "Удивительные люди"
Телеканал "Россия", в эфире которого 6 сентября стартовал новый сезон развлекательного шоу "Удивительные люди", приглашает пользователей принять участие в... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T19:10
2020-09-08T19:10
2020-09-08T20:40
культура
ольга шелест
tiktok
новости культуры
шоу-бизнес
евгений папунаишвили
россия-1 (телеканал)
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Телеканал "Россия", в эфире которого 6 сентября стартовал новый сезон развлекательного шоу "Удивительные люди", приглашает пользователей принять участие в TikTok-челлендже по мотивам программы, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Для этого необходимо выполнить всего три условия: снять видео и продемонстрировать на нем свою удивительную способность, затем выложить ролик в TikTok с тегом #УдивительныеЛюди и отметить аккаунт tvrussia1.В пресс-службе подчеркивают, в финал выйдут восемь участников, после чего будет назван победитель. Он появится в следующем, шестом сезоне шоу "Удивительные люди", а также поборется за кубок проекта и главный приз — один миллион рублей. В программе "Удивительные люди" участники бросают вызов законам физики и развенчивают мифы о границах возможностей человеческого разума. Например, говорят на забытых языках, перемещают предметы в пространстве, попадают швейной иглой в мишень, собирают кубик Рубика под водой и много другое. Ведет шоу Александр Гуревич, а оценивают сверхвозможности участников телеведущая Ольга Шелест, хореограф Евгений Папунаишвили, спортсменка Наталья Рагозина, а также профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев.
https://ria.ru/20200901/rossiya1-1576531571.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга шелест, tiktok, новости культуры, шоу-бизнес, евгений папунаишвили, россия-1 (телеканал)
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Телеканал "Россия", в эфире которого 6 сентября стартовал новый сезон развлекательного шоу "Удивительные люди", приглашает пользователей принять участие в TikTok-челлендже по мотивам программы, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Для этого необходимо выполнить всего три условия: снять видео и продемонстрировать на нем свою удивительную способность, затем выложить ролик в TikTok с тегом #УдивительныеЛюди и отметить аккаунт tvrussia1.
В пресс-службе подчеркивают, в финал выйдут восемь участников, после чего будет назван победитель. Он появится в следующем, шестом сезоне шоу "Удивительные люди", а также поборется за кубок проекта и главный приз — один миллион рублей.
В программе "Удивительные люди" участники бросают вызов законам физики и развенчивают мифы о границах возможностей человеческого разума. Например, говорят на забытых языках, перемещают предметы в пространстве, попадают швейной иглой в мишень, собирают кубик Рубика под водой и много другое.
Ведет шоу Александр Гуревич, а оценивают сверхвозможности участников телеведущая Ольга Шелест, хореограф Евгений Папунаишвили, спортсменка Наталья Рагозина, а также профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев.