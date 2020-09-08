https://ria.ru/20200908/televidenie-1576936953.html

Дмитрия Шепелева затравили после выхода его нового шоу на ТНТ

Накануне в эфир ТНТ вышло семейное шоу “Ты как я”, ведущим которого стал Дмитрий Шепелев. Зрители резко раскритиковали в Instagram новое амплуа шоумена и... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:40

2020-09-08T14:40

2020-09-08T14:40

россия

шоу-бизнес

дмитрий шепелев

тнт (телеканал)

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. </strong>Накануне в эфир ТНТ вышло семейное шоу “Ты как я”, ведущим которого стал <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_SHepelev" target="_blank">Дмитрий Шепелев</a>. Зрители резко раскритиковали в <a href="https://www.instagram.com/p/CEyup2OCUuA/" target="_blank">Instagram</a> новое амплуа шоумена и попросили убрать его из программы. Гостем первого выпуска “Ты как я” стал рэпер Баста, который пришел со своей дочерью, и актер Антон Богданов (“Реальные пацаны”) с сыном. Они отвечали на вопросы, шутили и участвовали в небольших соревнованиях. Зрители тепло встретили звездных родителей, однако раскритиковали ведущего шоу Дмитрия Шепелева. “Классное шоу! Дочка Басты милая такая, очень артистичная. Так круто поддерживала папу. Вот ведущего бы поменять”, - прокомментировала p_valentina_d.“К Шепелеву прямо негативно отношусь! Из-за него смотреть даже не буду эту передачу”, - написала elena.mukhitova.“Шепелева домой отправьте!” - попросил sergey_halezin.“Шепелева долой, неудачный ведущий!!!”, - выразил мнение olegsmol75.Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала в феврале 2020 года. По его сообщению в Instagram, уход не был связан ни с какими конфликтами или взаимными претензиями. Позже стало известно, что шоумен стал ведущим на канале ТНТ.

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, дмитрий шепелев, тнт (телеканал)