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Дмитрия Шепелева затравили после выхода его нового шоу на ТНТ
Накануне в эфир ТНТ вышло семейное шоу “Ты как я”, ведущим которого стал Дмитрий Шепелев. Зрители резко раскритиковали в Instagram новое амплуа шоумена и... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:40
2020-09-08T14:40
россия
шоу-бизнес
дмитрий шепелев
тнт (телеканал)
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. </strong>Накануне в эфир ТНТ вышло семейное шоу “Ты как я”, ведущим которого стал <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_SHepelev" target="_blank">Дмитрий Шепелев</a>. Зрители резко раскритиковали в <a href="https://www.instagram.com/p/CEyup2OCUuA/" target="_blank">Instagram</a> новое амплуа шоумена и попросили убрать его из программы. Гостем первого выпуска “Ты как я” стал рэпер Баста, который пришел со своей дочерью, и актер Антон Богданов (“Реальные пацаны”) с сыном. Они отвечали на вопросы, шутили и участвовали в небольших соревнованиях. Зрители тепло встретили звездных родителей, однако раскритиковали ведущего шоу Дмитрия Шепелева. “Классное шоу! Дочка Басты милая такая, очень артистичная. Так круто поддерживала папу. Вот ведущего бы поменять”, - прокомментировала p_valentina_d.“К Шепелеву прямо негативно отношусь! Из-за него смотреть даже не буду эту передачу”, - написала elena.mukhitova.“Шепелева домой отправьте!” - попросил sergey_halezin.“Шепелева долой, неудачный ведущий!!!”, - выразил мнение olegsmol75.Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала в феврале 2020 года. По его сообщению в Instagram, уход не был связан ни с какими конфликтами или взаимными претензиями. Позже стало известно, что шоумен стал ведущим на канале ТНТ.
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россия, шоу-бизнес, дмитрий шепелев, тнт (телеканал)

Дмитрия Шепелева затравили после выхода его нового шоу на ТНТ

14:40 08.09.2020
5187
© Фото : Телеканал ТНТДмитрий Шепелев в шоу “Ты как я”
Дмитрий Шепелев в шоу “Ты как я” - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : Телеканал ТНТ
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Накануне в эфир ТНТ вышло семейное шоу “Ты как я”, ведущим которого стал Дмитрий Шепелев. Зрители резко раскритиковали в Instagram новое амплуа шоумена и попросили убрать его из программы.
Гостем первого выпуска “Ты как я” стал рэпер Баста, который пришел со своей дочерью, и актер Антон Богданов (“Реальные пацаны”) с сыном. Они отвечали на вопросы, шутили и участвовали в небольших соревнованиях. Зрители тепло встретили звездных родителей, однако раскритиковали ведущего шоу Дмитрия Шепелева.
“Классное шоу! Дочка Басты милая такая, очень артистичная. Так круто поддерживала папу. Вот ведущего бы поменять”, - прокомментировала p_valentina_d.
“К Шепелеву прямо негативно отношусь! Из-за него смотреть даже не буду эту передачу”, - написала elena.mukhitova.
“Шепелева домой отправьте!” - попросил sergey_halezin.
“Шепелева долой, неудачный ведущий!!!”, - выразил мнение olegsmol75.
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Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала в феврале 2020 года. По его сообщению в Instagram, уход не был связан ни с какими конфликтами или взаимными претензиями. Позже стало известно, что шоумен стал ведущим на канале ТНТ.
630008
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РоссияШоу-бизнесДмитрий ШепелевТНТ (телеканал)
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