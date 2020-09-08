https://ria.ru/20200908/telemost-1576926113.html

Владимир Путин проведет телемост с Иркутской областью

Президент России Владимир Путин во вторник проведет видеоконференцию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:31

2020-09-08T12:31

2020-09-08T12:31

игорь кобзев

дмитрий песков

владимир путин

иркутская область

тулун

безопасность

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> во вторник проведет видеоконференцию по ликвидации последствий наводнения в <a href="https://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast" target="_blank">Иркутской области</a>, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сейчас вот-вот начнется видеоконференция, телемост с Иркутской областью у президента. Тему Тулуна президент держит по-прежнему под личным контролем", - сказал Песков.Он добавил, что свои доклады главе государства представят вице-премьер Марат Хуснуллин, министр строительства Владимир Якушев, исполняющий обязанности руководителя региона Игорь Кобзев.Позже во вторник, как отметил Песков, Путин присоединится к поздравлениям финалистов конкурса "Лидеры России".

https://realty.ria.ru/20200819/1575967716.html

иркутская область

тулун

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь кобзев, дмитрий песков, владимир путин, иркутская область, тулун, безопасность