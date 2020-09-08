Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/telemost-1576926113.html
Владимир Путин проведет телемост с Иркутской областью
Президент России Владимир Путин во вторник проведет видеоконференцию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:31
2020-09-08T12:31
игорь кобзев
дмитрий песков
владимир путин
иркутская область
тулун
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576570557_0:141:3142:1908_1400x0_80_0_0_fe2ad82ef4fa70525b47b0abb9473d67.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> во вторник проведет видеоконференцию по ликвидации последствий наводнения в <a href="https://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast" target="_blank">Иркутской области</a>, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сейчас вот-вот начнется видеоконференция, телемост с Иркутской областью у президента. Тему Тулуна президент держит по-прежнему под личным контролем", - сказал Песков.Он добавил, что свои доклады главе государства представят вице-премьер Марат Хуснуллин, министр строительства Владимир Якушев, исполняющий обязанности руководителя региона Игорь Кобзев.Позже во вторник, как отметил Песков, Путин присоединится к поздравлениям финалистов конкурса "Лидеры России".
https://realty.ria.ru/20200819/1575967716.html
иркутская область
тулун
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576570557_206:0:2937:2048_1400x0_80_0_0_5c7b049fbcb32cdd4675e59417a4717e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь кобзев, дмитрий песков, владимир путин, иркутская область, тулун, безопасность

Владимир Путин проведет телемост с Иркутской областью

12:31 08.09.2020
1128
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на Всероссийском открытом уроке "Помнить - значит знать" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин выступает на Всероссийском открытом уроке Помнить - значит знать в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет видеоконференцию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сейчас вот-вот начнется видеоконференция, телемост с Иркутской областью у президента. Тему Тулуна президент держит по-прежнему под личным контролем", - сказал Песков.
Он добавил, что свои доклады главе государства представят вице-премьер Марат Хуснуллин, министр строительства Владимир Якушев, исполняющий обязанности руководителя региона Игорь Кобзев.
Позже во вторник, как отметил Песков, Путин присоединится к поздравлениям финалистов конкурса "Лидеры России".
Сданные жилые дома в микрорайоне Угольщиков в городе Тулун Иркутской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 10:02
Жители Тулуна рассказали о переезде в новое жилье после паводка
1220005
Обсудить 0
Игорь КобзевДмитрий ПесковВладимир ПутинИркутская областьТулунБезопасность
Рекомендуем
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
В Кремле надеются на прояснение ситуации с Колесниковой
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
Представитель Белоруссии в ПАСЕ оценил позицию Евросоюза по санкциям
Дмитрий Песков
В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Белоруссии
Боевые машины десанта БМД-4М во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках МВТФ Армия-2020 в сухопутном кластере на полигоне Алабино в Московской области
Шойгу рассказал об установленных на АрМИ-2020 рекордах
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Суд не поверил, что Ефремов признал вину из-за стресса и алкоголя
Российские военнослужащие во время военных учений на побережье Черного моря в Крыму
В учении "Кавказ-2020" примут участие девять стран
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Адвокат Колесниковой обратилась к белорусским пограничникам
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявление Клишаса о полномочиях Госсовета
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Путин встретится с лидерами фракций Госдумы
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Суд не поверил защите Ефремова, что Захаров погиб из-за врачебной ошибки
Мария Колесникова
Госпогранкомитет Белоруссии объяснил задержание Марии Колесниковой
Кадры пересечения границы с Украиной белорусскими оппозиционерами
Два белорусских оппозиционера въехали на Украину
Дмитрий Козак
Козак примет участие во встрече по Донбассу, сообщил источник
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы
Мария Колесникова
На Украине заявили, что оппозиционеров насильно выдворили из Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния