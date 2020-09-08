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Полиция проверит видео, на котором жительница Сахалина тащит ребенка
Сахалинская полиция проведет проверку после видео, на котором женщина на улице тащит волоком ребёнка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД РФ. РИА Новости, 08.09.2020
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умвд рф
сахалин
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Сахалинская полиция проведет проверку после видео, на котором женщина на улице тащит волоком ребёнка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального <a href="http://ria.ru/organization_UMVD_RF/" target="_blank" data-auto="true">УМВД РФ</a>.Видео происшествия в городе Долинске распространили очевидцы в соцсетях. На нем видно, как женщина волочет ребенка за ногу по земле."Заявлений и обращений по данному факту не поступало. Тем не менее события, которые попали на видео, стали поводом для проведения проверки. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности женщины и ребёнка", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20200907/shkola-1576892371.html
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умвд рф, сахалин, происшествия

Полиция проверит видео, на котором жительница Сахалина тащит ребенка

11:11 08.09.2020 (обновлено: 11:14 08.09.2020)
4212
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен - РИА Новости. Сахалинская полиция проведет проверку после видео, на котором женщина на улице тащит волоком ребёнка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД РФ.
Видео происшествия в городе Долинске распространили очевидцы в соцсетях. На нем видно, как женщина волочет ребенка за ногу по земле.
"Заявлений и обращений по данному факту не поступало. Тем не менее события, которые попали на видео, стали поводом для проведения проверки. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности женщины и ребёнка", - сообщили в ведомстве.
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7 сентября, 17:36
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