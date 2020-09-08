https://ria.ru/20200908/taschit-1576917322.html
Полиция проверит видео, на котором жительница Сахалина тащит ребенка
Сахалинская полиция проведет проверку после видео, на котором женщина на улице тащит волоком ребёнка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД РФ. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:11
2020-09-08T11:11
2020-09-08T11:14
умвд рф
сахалин
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Сахалинская полиция проведет проверку после видео, на котором женщина на улице тащит волоком ребёнка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального <a href="http://ria.ru/organization_UMVD_RF/" target="_blank" data-auto="true">УМВД РФ</a>.Видео происшествия в городе Долинске распространили очевидцы в соцсетях. На нем видно, как женщина волочет ребенка за ногу по земле."Заявлений и обращений по данному факту не поступало. Тем не менее события, которые попали на видео, стали поводом для проведения проверки. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности женщины и ребёнка", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20200907/shkola-1576892371.html
3
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умвд рф, сахалин, происшествия