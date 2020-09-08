https://ria.ru/20200908/taliban-1576921123.html
В Афганистане талибы захватили в заложники около десяти человек
Боевики радикального движения "Талибан" совершили нападение в провинции Панджшер на северо-востоке Афганистана и взяли в заложники по меньшей мере 10 человек,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:43
2020-09-08T11:43
2020-09-08T11:43
панджшер (провинция)
афганистан
талибан
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Боевики радикального движения "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>" совершили нападение в провинции Панджшер на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a> и взяли в заложники по меньшей мере 10 человек, сообщает телеканал <a href="https://tolonews.com/" target="_blank">Tolo News</a> со ссылкой на местные власти.Как заявил глава совета провинции Азмуддин Мирзайе, инцидент произошел во вторник в районе Абшар. На место были направлены службы безопасности.По словам главы района, талибы привели заложников в мечеть. Сотрудники сил безопасности уже окружили мечеть и разрабатывают план освобождения людей.
https://ria.ru/20200721/1574649069.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
панджшер (провинция), афганистан, талибан, в мире