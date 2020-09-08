Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/taliban-1576921123.html
В Афганистане талибы захватили в заложники около десяти человек
Боевики радикального движения "Талибан" совершили нападение в провинции Панджшер на северо-востоке Афганистана и взяли в заложники по меньшей мере 10 человек,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:43
2020-09-08T11:43
панджшер (провинция)
афганистан
талибан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793702_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_c32771cde881c7a17e44dd74fa95e214.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Боевики радикального движения "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>" совершили нападение в провинции Панджшер на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a> и взяли в заложники по меньшей мере 10 человек, сообщает телеканал <a href="https://tolonews.com/" target="_blank">Tolo News</a> со ссылкой на местные власти.Как заявил глава совета провинции Азмуддин Мирзайе, инцидент произошел во вторник в районе Абшар. На место были направлены службы безопасности.По словам главы района, талибы привели заложников в мечеть. Сотрудники сил безопасности уже окружили мечеть и разрабатывают план освобождения людей.
https://ria.ru/20200721/1574649069.html
панджшер (провинция)
афганистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793702_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_75d399b0470271298b51eabace565ea1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
панджшер (провинция), афганистан, талибан, в мире

В Афганистане талибы захватили в заложники около десяти человек

11:43 08.09.2020
477
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" совершили нападение в провинции Панджшер на северо-востоке Афганистана и взяли в заложники по меньшей мере 10 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Как заявил глава совета провинции Азмуддин Мирзайе, инцидент произошел во вторник в районе Абшар. На место были направлены службы безопасности.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля, 13:52
Афганская девочка застрелила боевиков "Талибана", убивших ее родителей
По словам главы района, талибы привели заложников в мечеть. Сотрудники сил безопасности уже окружили мечеть и разрабатывают план освобождения людей.
200020
Обсудить 0
Панджшер (провинция)АфганистанТалибанВ мире
Рекомендуем
Выход в открытый космос
Ученые объяснили, какое питание нужно для успеха межпланетной миссии
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Совет Европы предложил Белоруссии помощь в нормализации ситуации
Врач
Назван фактор преждевременной смерти мужчин
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Эксперт рассказал, когда США введут санкции против "Северного потока — 2"
Российские военнослужащие во время военных учений на побережье Черного моря в Крыму
В учении "Кавказ-2020" примут участие девять стран
Посетители в компьютерном клубе
Большинство геймеров играют на компьютерах за 50 тысяч рублей
Логотип Xbox
Блогер показал, как выглядит недорогая версия игровой приставки Xbox
Больница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
В правительстве Германии рады новостям о выводе Навального из комы
Логотип Google
В Google прокомментировали решение о фильме "Беслан"
Актер Михаил Ефремов входит в здание Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце
Белорусско-украинская граница
Адвокат белорусского оппозиционера прокомментировал его задержание
Принц Эрнст Август V Ганноверский
В Австрии арестовали принца Эрнста Августа V Ганноверского
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде не исключили, что 31 декабря может стать выходным
Ефремову надели наручники в зале суда
Суд вынес приговор Михаилу Ефремову. Онлайн-репортаж
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
МВД Украины опровергло сообщения о задержании белорусских оппозиционеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния