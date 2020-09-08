https://ria.ru/20200908/sud-1576926688.html
Суд не поверил защите Ефремова, что Захаров погиб из-за врачебной ошибки
Судья не поверила доводам защиты, что водитель, в которого врезался актер Михаил Ефремов, погиб по вине очевидцев или врачей, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:38
2020-09-08T12:38
2020-09-08T12:41
елена абрамова
москва
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Судья не поверила доводам защиты, что водитель, в которого врезался актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, погиб по вине очевидцев или врачей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."Действия [Сергея] <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> не могли стать причиной аварии... Доводы защиты, что смерть наступила из-за того, что очевидцы перевернули его машину после ДТП, и неоказания комплекса медицинских услуг являются голословными", - заявила в ходе оглашения приговора судья <a href="http://ria.ru/person_Elena_Abramova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Абрамова</a>.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html" target="_blank">онлайн-репортаже >></a></strong>
https://ria.ru/20200820/1576037402.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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