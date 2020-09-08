https://ria.ru/20200908/sputnikv-1576906440.html

В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19

Не все россияне получат одну и ту же вакцину от коронавируса. После завершения испытаний препарат будет существовать как минимум в двух вариантах, рассказал... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T05:40

2020-09-08T05:40

2020-09-08T06:33

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

михаил мурашко

общество

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<strong> МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. </strong>Не все россияне получат одну и ту же вакцину от коронавируса. После завершения испытаний препарат будет существовать как минимум в двух вариантах, рассказал <a href="https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei/">радио Sputnik</a> профессор, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко. Две варианта препарата получатся на основе одной вакцины <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a>. Произойдет это, скорее всего, после завершения этапа массового тестирования на добровольцах. Пока же единую формулу должны проверить на как можно большем количестве людей, уточнил Бутенко.В тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей, пояснил профессор. По его мнению, из-за этого противоречия после испытаний стоит ожидать появление еще одного варианта вакцины, более легкого.Выпущена в гражданский оборотПервая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки вакцины в регионы, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава России.В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы, уточнили в пресс-службе.Как сообщил в понедельник министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>, вакцинация добровольцев от коронавируса на пострегистрационной стадии исследований начнется на этой неделе, заявил в понедельник "На этой неделе начнется вакцинация тех добровольцев, которые войдут в клиническое исследование третьей фазы, параллельно на следующей неделе начнутся первые поставки вакцины, небольшие пока, потому что надо соблюсти все интересы", - сказал Мурашко журналистам.Вакцина "Спутник V"Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576906164.html

https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576895305.html

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, общество