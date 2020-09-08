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https://ria.ru/20200908/sputnik-1576905844.html
Поисковик "Спутник" прекратил работу
Поисковая система "Спутник", запущенная "Ростелекомом" в 2014 году, прекратила работу, на это обратил внимание руководитель исследовательских проектов в Mail.ru РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T02:14
2020-09-08T02:14
россия
ростелеком
михаил осеевский
технологии
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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Поисковая система "Спутник", запущенная "<a href="http://ria.ru/organization_Rostelekom/" target="_blank" data-auto="true">Ростелекомом</a>" в 2014 году, прекратила работу, на это обратил внимание руководитель исследовательских проектов в Mail.ru Group Михаил Козлов."Теперь вместо поискового портала - корпоративный сайт", - написал он в своем <a href="https://www.facebook.com/msktime" target="_blank">Facebook</a>.В настоящее время на <a href="https://www.sputnik.ru/" target="_blank">сайте</a> "Спутника" отсутствует строка для ввода поисковых запросов, а на главной странице представлены ссылки на другие разработки компании "Поисковый портал Спутник", включая корпоративный браузер, лабораторию интеллектуального анализа данных и аналитическую систему.Официального подтверждения о закрытии проекта со стороны "Ростелекома" нет.В 2017 году "Ведомости" сообщали со ссылкой на свои источники, что поисковая система не стала популярной, поэтому проект будет либо закрыт, либо переориентирован на другие задачи. Тогда президент "Ростелекома" <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Oseevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Осеевский</a> рассказывал, что компания продолжит развитие проекта "Спутник". По его словам, в качестве одного из вариантов рассматривается возможность использования браузера "Спутник" для госорганов и госкомпаний."Мы пытаемся найти приложение этим полезным для страны продуктам (поисковика, браузера "Спутник" - ред.) Мы обсуждаем сейчас использование, в первую очередь, браузера для нужд государственных органов и государственных корпораций", - отмечал Осеевский.
https://ria.ru/20200901/konkurentsiya-1576583928.html
https://ria.ru/20200811/1575652036.html
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Новости
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РИА Новости
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60
россия, ростелеком, михаил осеевский, технологии

Поисковик "Спутник" прекратил работу

02:14 08.09.2020
1443
© Fotolia / ktsdesignАдресная строка веб-браузера
Адресная строка веб-браузера - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Fotolia / ktsdesign
Адресная строка веб-браузера. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Поисковая система "Спутник", запущенная "Ростелекомом" в 2014 году, прекратила работу, на это обратил внимание руководитель исследовательских проектов в Mail.ru Group Михаил Козлов.
"Теперь вместо поискового портала - корпоративный сайт", - написал он в своем Facebook.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 15:42
Мишустин заявил о высокой конкуренции в сфере IT
В настоящее время на сайте "Спутника" отсутствует строка для ввода поисковых запросов, а на главной странице представлены ссылки на другие разработки компании "Поисковый портал Спутник", включая корпоративный браузер, лабораторию интеллектуального анализа данных и аналитическую систему.
Официального подтверждения о закрытии проекта со стороны "Ростелекома" нет.
В 2017 году "Ведомости" сообщали со ссылкой на свои источники, что поисковая система не стала популярной, поэтому проект будет либо закрыт, либо переориентирован на другие задачи.
Тогда президент "Ростелекома" Михаил Осеевский рассказывал, что компания продолжит развитие проекта "Спутник". По его словам, в качестве одного из вариантов рассматривается возможность использования браузера "Спутник" для госорганов и госкомпаний.
"Мы пытаемся найти приложение этим полезным для страны продуктам (поисковика, браузера "Спутник" - ред.) Мы обсуждаем сейчас использование, в первую очередь, браузера для нужд государственных органов и государственных корпораций", - отмечал Осеевский.
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4141204
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РоссияРостелекомМихаил ОсеевскийТехнологии
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