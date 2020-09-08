https://ria.ru/20200908/sokrovischa-1576962411.html

Умер американец, спрятавший сокровища в Скалистых горах

Форрест Фенн, антиквар-самоучка и ветеран Вьетнамской войны, спрятавший в Скалистых горах сундук с сокровищами, в погоне за которым погибли несколько человек,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T23:53

2020-09-08T23:53

2020-09-09T00:34

нью-мексико

сша

санта-фе (сша)

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Форрест Фенн, антиквар-самоучка и ветеран Вьетнамской войны, спрятавший в Скалистых горах сундук с сокровищами, в погоне за которым погибли несколько человек, умер в возрасте 90 лет, сообщает издание <a href="https://www.santafenewmexican.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Santa Fe New Mexican</a> со ссылкой на представителя полиции города <a href="http://ria.ru/location_Santa_Fe/" target="_blank" data-auto="true">Санта-Фе</a>.Форрест Фенн - ветеран Вьетнамской войны, который в 1972 году переехал в город Санта-Фе (штат <a href="http://ria.ru/location_StateofNewMexico/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Мексико</a>). Он начал карьеру арт-дилера и около 20 лет руководил одной из лучших галерей в стране. В 2010 году Фенн сообщил, что спрятал в Скалистых горах к северу от Санта-Фе сундук с сокровищами: золотые самородки, редкие монеты, ювелирные изделия и драгоценные камни. Найти клад с помощью подсказок, зашифрованных в стихотворении Фенна, предлагалось всем желающим. В июне гонка за сокровищами завершилась, неизвестный кладоискатель обнаружил сундук с ценностями.Как сообщает издание, Фенн скончался в понедельник в своем доме. По данным полиции, он умер по естественным причинам.Как ранее признавался Фенн, он спрятал клад, чтобы побудить людей к исследованию природы и дать им надежду во время "Великой рецессии", начавшейся после мирового финансового кризиса 2008 года.

https://ria.ru/20200812/1575654533.html

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нью-мексико

сша

санта-фе (сша)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-мексико, сша, санта-фе (сша), в мире