Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/sokrovischa-1576962411.html
Умер американец, спрятавший сокровища в Скалистых горах
Форрест Фенн, антиквар-самоучка и ветеран Вьетнамской войны, спрятавший в Скалистых горах сундук с сокровищами, в погоне за которым погибли несколько человек,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T23:53
2020-09-09T00:34
нью-мексико
сша
санта-фе (сша)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572635264_0:194:2730:1730_1400x0_80_0_0_f16bed929632fda8856d17fd256113c4.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Форрест Фенн, антиквар-самоучка и ветеран Вьетнамской войны, спрятавший в Скалистых горах сундук с сокровищами, в погоне за которым погибли несколько человек, умер в возрасте 90 лет, сообщает издание <a href="https://www.santafenewmexican.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Santa Fe New Mexican</a> со ссылкой на представителя полиции города <a href="http://ria.ru/location_Santa_Fe/" target="_blank" data-auto="true">Санта-Фе</a>.Форрест Фенн - ветеран Вьетнамской войны, который в 1972 году переехал в город Санта-Фе (штат <a href="http://ria.ru/location_StateofNewMexico/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Мексико</a>). Он начал карьеру арт-дилера и около 20 лет руководил одной из лучших галерей в стране. В 2010 году Фенн сообщил, что спрятал в Скалистых горах к северу от Санта-Фе сундук с сокровищами: золотые самородки, редкие монеты, ювелирные изделия и драгоценные камни. Найти клад с помощью подсказок, зашифрованных в стихотворении Фенна, предлагалось всем желающим. В июне гонка за сокровищами завершилась, неизвестный кладоискатель обнаружил сундук с ценностями.Как сообщает издание, Фенн скончался в понедельник в своем доме. По данным полиции, он умер по естественным причинам.Как ранее признавался Фенн, он спрятал клад, чтобы побудить людей к исследованию природы и дать им надежду во время "Великой рецессии", начавшейся после мирового финансового кризиса 2008 года.
https://ria.ru/20200812/1575654533.html
1
нью-мексико
сша
санта-фе (сша)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572635264_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_c01b957edb5efc757cc3131e4eb4cd95.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нью-мексико, сша, санта-фе (сша), в мире

Умер американец, спрятавший сокровища в Скалистых горах

23:53 08.09.2020 (обновлено: 00:34 09.09.2020)
2753
© AP Photo / Jeri Clausing Форрест Фенн
 Форрест Фенн - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Jeri Clausing
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Форрест Фенн, антиквар-самоучка и ветеран Вьетнамской войны, спрятавший в Скалистых горах сундук с сокровищами, в погоне за которым погибли несколько человек, умер в возрасте 90 лет, сообщает издание Santa Fe New Mexican со ссылкой на представителя полиции города Санта-Фе.
Форрест Фенн - ветеран Вьетнамской войны, который в 1972 году переехал в город Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Он начал карьеру арт-дилера и около 20 лет руководил одной из лучших галерей в стране. В 2010 году Фенн сообщил, что спрятал в Скалистых горах к северу от Санта-Фе сундук с сокровищами: золотые самородки, редкие монеты, ювелирные изделия и драгоценные камни. Найти клад с помощью подсказок, зашифрованных в стихотворении Фенна, предлагалось всем желающим. В июне гонка за сокровищами завершилась, неизвестный кладоискатель обнаружил сундук с ценностями.
Как сообщает издание, Фенн скончался в понедельник в своем доме. По данным полиции, он умер по естественным причинам.
Как ранее признавался Фенн, он спрятал клад, чтобы побудить людей к исследованию природы и дать им надежду во время "Великой рецессии", начавшейся после мирового финансового кризиса 2008 года.
Археолог-любитель Маруиш Степьен - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 05:51Культура
В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
19432133
Обсудить 1
Нью-МексикоСШАСанта-Фе (США)В мире
Рекомендуем
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 10 октября 2018
Американские биржи упали
Банковские карты
Банк России заявил о рекордном сокращении используемых банковских карт
Вид Земли с МКС
Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
Автомобиль скорой помощи на Украине
Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
Певица Валентина Легкоступова
В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
Актер Михаил Ефремов
Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
Актер Юрий Назаров
Народный артист России Юрий Назаров попал в реанимацию
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии ГА ООН
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Акции Tesla рухнули
Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке
Миру предрекли новую пандемию
Фокальная плоскость камеры LSST
Самая большая в мире цифровая камера сделала первые снимки
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
Cмартфон
Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова
Белорусский оппозиционер рассказал, что Колесникову силой сажали в машину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния