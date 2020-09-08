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Силуанов оценил меры поддержки россиян в условиях пандемии
Меры правительства РФ по поддержке экономики и граждан в условиях коронавируса "попали в точку", считает министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T18:29
2020-09-08T18:55
антон силуанов
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Меры правительства РФ по поддержке экономики и граждан в условиях коронавируса "попали в точку", считает министр финансов <a href="https://ria.ru/person_Anton_Siluanov" target="_blank">Антон Силуанов</a>.На сегодняшний день в России принято три пакета мер, направленных на поддержку экономики и граждан в связи с пандемией."Мы сконцентрировали все ресурсы для того, чтобы отреагировать должным образом на эти вызовы, и эта реакция пошла по трем основным направлениям", - сказал Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума.Министр отметил, что в первую очередь была оказана поддержка гражданам, а также здравоохранению и бизнесу. "Мы все бросили на то, чтобы реализовать пакеты мер по поддержке экономики и населения, и считаю, что мы попали в точку по тем секторам, по тем позициям, которым нужно было помогать", - продолжил он.Силуанов добавил, что сейчас ситуация с безработицей, доходами населения, потребительским спросом улучшается. "Это о чем говорит? О том, что государственные меры, которые были приняты, попали в точку по тем секторам, которые нуждались в поддержке. И считаю, что здесь вопрос изменения финансовой политики стоит того, чтобы обеспечить более мягкое прохождение этих всех вызовов", - сказал он.
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РИА Новости
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антон силуанов, экономика

Силуанов оценил меры поддержки россиян в условиях пандемии

18:29 08.09.2020 (обновлено: 18:55 08.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Меры правительства РФ по поддержке экономики и граждан в условиях коронавируса "попали в точку", считает министр финансов Антон Силуанов.
На сегодняшний день в России принято три пакета мер, направленных на поддержку экономики и граждан в связи с пандемией.
"Мы сконцентрировали все ресурсы для того, чтобы отреагировать должным образом на эти вызовы, и эта реакция пошла по трем основным направлениям", - сказал Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума.
Министр отметил, что в первую очередь была оказана поддержка гражданам, а также здравоохранению и бизнесу. "Мы все бросили на то, чтобы реализовать пакеты мер по поддержке экономики и населения, и считаю, что мы попали в точку по тем секторам, по тем позициям, которым нужно было помогать", - продолжил он.
Силуанов добавил, что сейчас ситуация с безработицей, доходами населения, потребительским спросом улучшается. "Это о чем говорит? О том, что государственные меры, которые были приняты, попали в точку по тем секторам, которые нуждались в поддержке. И считаю, что здесь вопрос изменения финансовой политики стоит того, чтобы обеспечить более мягкое прохождение этих всех вызовов", - сказал он.
Господдержка россиян во время пандемии - РИА Новости, 1920, 02.04.2020
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