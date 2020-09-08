https://ria.ru/20200908/siluanov-1576952822.html

Силуанов оценил меры поддержки россиян в условиях пандемии

Меры правительства РФ по поддержке экономики и граждан в условиях коронавируса "попали в точку", считает министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T18:29

2020-09-08T18:29

2020-09-08T18:55

антон силуанов

экономика

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Меры правительства РФ по поддержке экономики и граждан в условиях коронавируса "попали в точку", считает министр финансов <a href="https://ria.ru/person_Anton_Siluanov" target="_blank">Антон Силуанов</a>.На сегодняшний день в России принято три пакета мер, направленных на поддержку экономики и граждан в связи с пандемией."Мы сконцентрировали все ресурсы для того, чтобы отреагировать должным образом на эти вызовы, и эта реакция пошла по трем основным направлениям", - сказал Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума.Министр отметил, что в первую очередь была оказана поддержка гражданам, а также здравоохранению и бизнесу. "Мы все бросили на то, чтобы реализовать пакеты мер по поддержке экономики и населения, и считаю, что мы попали в точку по тем секторам, по тем позициям, которым нужно было помогать", - продолжил он.Силуанов добавил, что сейчас ситуация с безработицей, доходами населения, потребительским спросом улучшается. "Это о чем говорит? О том, что государственные меры, которые были приняты, попали в точку по тем секторам, которые нуждались в поддержке. И считаю, что здесь вопрос изменения финансовой политики стоит того, чтобы обеспечить более мягкое прохождение этих всех вызовов", - сказал он.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, экономика