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Туризм
https://ria.ru/20200908/shtrafy-1576932403.html
В Италии туриста оштрафовали на тысячу евро за попытку вывезти песок
Французского туриста оштрафовали на одну тысячу евро за попытку вылететь из Сардинии с почти двумя килограммами местного песка в багаже, сообщает CTV News. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T18:24
2020-09-08T18:24
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сардиния
новости - туризм
италия
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Французского туриста оштрафовали на одну тысячу евро за попытку вылететь из Сардинии с почти двумя килограммами местного песка в багаже, <a href="https://www.ctvnews.ca/world/tourist-who-took-sand-from-beach-in-italy-fined-1-000-euros-1.5095183" target="_blank">сообщает</a> CTV News.Представитель лесных рейнджеров острова пояснил, что у путешественника конфисковали бутылку с песком. За год обычно накапливается много таких емкостей. В 2017 году был принят региональный закон, который сделал незаконным вывоз песка с пляжей Сардинии. Штрафы варьируются от 500 до 3000 евро, в зависимости от количества "похищенного" и того, откуда его взяли. Особое внимание уделяется территориям с цветным, розовым или очень белым песком.Более того, на Сардинии рассказали, что в прошлом году нашли сайт, который продавал песок в качестве сувениров. Эксперты уточняют, что за последние три года контроль стал "гораздо более жестким".За сохранностью пляжей следит полиция, представители общественности также обращаются к властям, если видят, что туристы воруют песок.
https://ria.ru/20200901/turisty-1576547289.html
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туризм, туристы, сардиния, новости - туризм, италия

В Италии туриста оштрафовали на тысячу евро за попытку вывезти песок

18:24 08.09.2020
1834
© Фото : Pixabay/StephanieAlbertПляж Порто-Джунко в Сардинии
Пляж Порто-Джунко в Сардинии - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : Pixabay/StephanieAlbert
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Французского туриста оштрафовали на одну тысячу евро за попытку вылететь из Сардинии с почти двумя килограммами местного песка в багаже, сообщает CTV News.
Представитель лесных рейнджеров острова пояснил, что у путешественника конфисковали бутылку с песком. За год обычно накапливается много таких емкостей.
В 2017 году был принят региональный закон, который сделал незаконным вывоз песка с пляжей Сардинии. Штрафы варьируются от 500 до 3000 евро, в зависимости от количества "похищенного" и того, откуда его взяли. Особое внимание уделяется территориям с цветным, розовым или очень белым песком.
Более того, на Сардинии рассказали, что в прошлом году нашли сайт, который продавал песок в качестве сувениров.
Эксперты уточняют, что за последние три года контроль стал "гораздо более жестким".
За сохранностью пляжей следит полиция, представители общественности также обращаются к властям, если видят, что туристы воруют песок.
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