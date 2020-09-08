https://ria.ru/20200908/shtrafy-1576932403.html

В Италии туриста оштрафовали на тысячу евро за попытку вывезти песок

Французского туриста оштрафовали на одну тысячу евро за попытку вылететь из Сардинии с почти двумя килограммами местного песка в багаже, сообщает CTV News. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T18:24

2020-09-08T18:24

2020-09-08T18:24

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Французского туриста оштрафовали на одну тысячу евро за попытку вылететь из Сардинии с почти двумя килограммами местного песка в багаже, <a href="https://www.ctvnews.ca/world/tourist-who-took-sand-from-beach-in-italy-fined-1-000-euros-1.5095183" target="_blank">сообщает</a> CTV News.Представитель лесных рейнджеров острова пояснил, что у путешественника конфисковали бутылку с песком. За год обычно накапливается много таких емкостей. В 2017 году был принят региональный закон, который сделал незаконным вывоз песка с пляжей Сардинии. Штрафы варьируются от 500 до 3000 евро, в зависимости от количества "похищенного" и того, откуда его взяли. Особое внимание уделяется территориям с цветным, розовым или очень белым песком.Более того, на Сардинии рассказали, что в прошлом году нашли сайт, который продавал песок в качестве сувениров. Эксперты уточняют, что за последние три года контроль стал "гораздо более жестким".За сохранностью пляжей следит полиция, представители общественности также обращаются к властям, если видят, что туристы воруют песок.

https://ria.ru/20200901/turisty-1576547289.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, сардиния, новости - туризм, италия