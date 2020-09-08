https://ria.ru/20200908/shnur-1576941960.html
Шнуров написал стихотворение о приговоре Ефремову
Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение об актере Михаиле Ефремове, которому суд назначил восемь лет лишения свободы по делу о смертельном ДТП. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:39
2020-09-08T15:39
2020-09-08T20:01
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
шнур (сергей шнуров)
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Музыкант Сергей <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHnurov/" target="_blank" data-auto="true">Шнуров</a> опубликовал стихотворение об актере <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаиле Ефремове</a>, которому суд назначил восемь лет лишения свободы по делу о смертельном ДТП. Лидер группы "Ленинград" разместил у себя в инстаграме совместное фото с артистом, а в самом стихотворении назвал его другом. "Судьба несет неудержимо, с подмостков, через суд на кичу. Восьмерка общего режима... "Артистом" там его все кличут", — написал он. Шнуров вспомнил, как выпивал вместе с Ефремовым и вместе с ним пускался во "всенощный угар". Но отметил, что вовремя изменил образ жизни, иначе мог быть с актером в день трагедии на Садовом кольце. "Из бара ты бежал в магаз, вонзив в себя бухла кинжал. На всех парах давил на газ, последовательно гнал и жал", — написал музыкант. Шнуров считает, что только ленивый не пинал актера за произошедшую аварию и смерть другого водителя. Теперь же, по мнению музыканта, Ефремов пришел к своему финалу и никто не ждет от него ролей. Нашумевшее ДТП с актером произошло в начале июня на Садовом кольце в центре столицы. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения артист выехал на своем внедорожнике на полосу встречного движения и врезался в фургон "Лада", за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице через несколько часов.
https://ria.ru/20200908/prigozhin-1576937779.html
https://ria.ru/20200908/efremov-1576934080.html
Сергей Смирнов
Я так понимаю американцы Шнура на замену Навальному готовят, ну или точнее не на замену, а в заместители. Будет такой типа "неформальный лидер" цветной революции.
99
Адам Ваксель
Плохие стишки.
62
20
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, шнур (сергей шнуров)
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Музыкант Сергей Шнуров
опубликовал стихотворение об актере Михаиле Ефремове
, которому суд назначил восемь лет лишения свободы по делу о смертельном ДТП.
Лидер группы "Ленинград" разместил у себя в инстаграме совместное фото с артистом, а в самом стихотворении назвал его другом.
"Судьба несет неудержимо, с подмостков, через суд на кичу. Восьмерка общего режима... "Артистом" там его все кличут", — написал он.
Шнуров вспомнил, как выпивал вместе с Ефремовым и вместе с ним пускался во "всенощный угар". Но отметил, что вовремя изменил образ жизни, иначе мог быть с актером в день трагедии на Садовом кольце.
"Из бара ты бежал в магаз, вонзив в себя бухла кинжал. На всех парах давил на газ, последовательно гнал и жал", — написал музыкант.
Шнуров считает, что только ленивый не пинал актера за произошедшую аварию и смерть другого водителя. Теперь же, по мнению музыканта, Ефремов пришел к своему финалу и никто не ждет от него ролей.
Нашумевшее ДТП с актером произошло в начале июня на Садовом кольце в центре столицы. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения артист выехал на своем внедорожнике на полосу встречного движения и врезался в фургон "Лада", за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице через несколько часов.