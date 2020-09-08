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В Тюмени подросток умер во время урока физкультуры
Ученик 11-го класса одной из гимназий Тюмени скончался во время урока физкультуры, сообщает во вторник оперативный штаб региона. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:34
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тюмень
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен — РИА Новости.</strong> Ученик 11-го класса одной из гимназий <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a> скончался во время урока физкультуры, сообщает во вторник оперативный штаб региона."Во время бега юноша остановился, присел и упал. Первую помощь оказывали медицинский работник гимназии и две специализированные бригады скорой помощи. В ходе реанимационных действий спасти мальчика не удалось", — говорится в сообщении.По данным городского департамента образования, у 11-классника была основная группа здоровья, он занимался спортом, регулярно проходил медосмотр. Перед уроком жалоб на здоровье не было. Предположительно, причиной смерти подростка стала сердечно-сосудистая недостаточность.Как уточнили журналистам в департаменте здравоохранения региона, медики прибыли в школу через шесть минут после вызова и сразу начали проводить расширенную сердечно-легочную реанимацию. Спустя несколько минут к ним присоединилась вторая бригада, которая была направлена дополнительно по решению старшего врача смены."Медики около часа боролись за жизнь подростка, но, к сожалению, несмотря на предпринятые усилия, спасти его не удалось", — сказали в депздраве.
https://rsport.ria.ru/20200904/smert-1576727542.html
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тюмень
РИА Новости
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тюмень, происшествия

В Тюмени подросток умер во время урока физкультуры

17:34 08.09.2020 (обновлено: 20:57 08.09.2020)
16808
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Ученик 11-го класса одной из гимназий Тюмени скончался во время урока физкультуры, сообщает во вторник оперативный штаб региона.
"Во время бега юноша остановился, присел и упал. Первую помощь оказывали медицинский работник гимназии и две специализированные бригады скорой помощи. В ходе реанимационных действий спасти мальчика не удалось", — говорится в сообщении.
По данным городского департамента образования, у 11-классника была основная группа здоровья, он занимался спортом, регулярно проходил медосмотр. Перед уроком жалоб на здоровье не было. Предположительно, причиной смерти подростка стала сердечно-сосудистая недостаточность.
Как уточнили журналистам в департаменте здравоохранения региона, медики прибыли в школу через шесть минут после вызова и сразу начали проводить расширенную сердечно-легочную реанимацию. Спустя несколько минут к ним присоединилась вторая бригада, которая была направлена дополнительно по решению старшего врача смены.
"Медики около часа боролись за жизнь подростка, но, к сожалению, несмотря на предпринятые усилия, спасти его не удалось", — сказали в депздраве.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 11:52
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