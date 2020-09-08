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Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы
Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал "Комсомольской правде", как Михаил Ефремов мог избежать реального срока. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:06
2020-09-08T19:12
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> рассказал "<a href="https://www.krsk.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правде</a>", как <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> мог избежать реального срока.Юрист заявил, что адвокат защиты <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> совершил "грандиозную" ошибку, не проверив сердце актера. По его словам, если бы он защищал актера, то первым делом отправил бы его на электрокардиографию, чтобы доказать наличие микроинфаркта. Ефремову же оставалось признать вину. Это, как утверждает Добровинский, позволило бы ему получить четыре года условно. Юрист также назвал в числе ошибок Пашаева оскорбления в адрес семьи погибшего. По словам Добровинского, он ждал, что во время выступления Пашаева актер попросит его "заткнуться" и признает вину. "Они попали во все ловушки, которые я расставил. Многое я делал специально. &lt;...&gt; Вот в этом и есть работа адвоката", — признался юрист. Сегодня Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> назначил Ефремову восемь лет колонии общего режима за аварию, совершенную в начале июня. Тогда актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на своем внедорожнике на встречку и протаранил фургон "Лада", за рулем которого был курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице через несколько часов.
https://ria.ru/20200908/shnur-1576941960.html
https://ria.ru/20200908/prigozhin-1576937779.html
Себя расхваливает, какой он умный и хитрый, как корову на базаре продает.
259
Справедливость может регулироваться силами адвокатов и прокуроров, Ефремов получил конечно же свое, но удивительно то, что даже адвокат открыто говорит, что можно было бы и скостить срок,,, а в чем тогда справедливость?
257
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы

16:06 08.09.2020 (обновлено: 19:12 08.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал "Комсомольской правде", как Михаил Ефремов мог избежать реального срока.
Юрист заявил, что адвокат защиты Эльман Пашаев совершил "грандиозную" ошибку, не проверив сердце актера.
"У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка. Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинфаркт", — пояснил он.
По его словам, если бы он защищал актера, то первым делом отправил бы его на электрокардиографию, чтобы доказать наличие микроинфаркта. Ефремову же оставалось признать вину. Это, как утверждает Добровинский, позволило бы ему получить четыре года условно.
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Юрист также назвал в числе ошибок Пашаева оскорбления в адрес семьи погибшего.
"Они сосредоточились на мне — на том, чтобы выиграть у адвоката Добровинского. Это отвлекло их от материалов дела, они не погрузились в него. Я знал, что так будет", — пояснил защитник потерпевшей стороны.
По словам Добровинского, он ждал, что во время выступления Пашаева актер попросит его "заткнуться" и признает вину.
"Они попали во все ловушки, которые я расставил. Многое я делал специально. <...> Вот в этом и есть работа адвоката", — признался юрист.
Сегодня Пресненский суд Москвы назначил Ефремову восемь лет колонии общего режима за аварию, совершенную в начале июня. Тогда актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на своем внедорожнике на встречку и протаранил фургон "Лада", за рулем которого был курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице через несколько часов.
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85471354958315
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Себя расхваливает, какой он умный и хитрый, как корову на базаре продает.
8 сентября, 16:35
Светлана ВасильчеваСветлана Васильчева
218705128
Справедливость может регулироваться силами адвокатов и прокуроров, Ефремов получил конечно же свое, но удивительно то, что даже адвокат открыто говорит, что можно было бы и скостить срок,,, а в чем тогда справедливость?
8 сентября, 16:25
Майкл БеднякМайкл Бедняк
23823707
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