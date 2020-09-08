https://ria.ru/20200908/serdtse-1576943770.html

Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал "Комсомольской правде", как Михаил Ефремов мог избежать реального срока. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T16:06

2020-09-08T16:06

2020-09-08T19:12

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> рассказал "<a href="https://www.krsk.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правде</a>", как <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> мог избежать реального срока.Юрист заявил, что адвокат защиты <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> совершил "грандиозную" ошибку, не проверив сердце актера. По его словам, если бы он защищал актера, то первым делом отправил бы его на электрокардиографию, чтобы доказать наличие микроинфаркта. Ефремову же оставалось признать вину. Это, как утверждает Добровинский, позволило бы ему получить четыре года условно. Юрист также назвал в числе ошибок Пашаева оскорбления в адрес семьи погибшего. По словам Добровинского, он ждал, что во время выступления Пашаева актер попросит его "заткнуться" и признает вину. "Они попали во все ловушки, которые я расставил. Многое я делал специально. <...> Вот в этом и есть работа адвоката", — признался юрист. Сегодня Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> назначил Ефремову восемь лет колонии общего режима за аварию, совершенную в начале июня. Тогда актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на своем внедорожнике на встречку и протаранил фургон "Лада", за рулем которого был курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице через несколько часов.

https://ria.ru/20200908/shnur-1576941960.html

https://ria.ru/20200908/prigozhin-1576937779.html

Светлана Васильчева Себя расхваливает, какой он умный и хитрый, как корову на базаре продает. 259

Майкл Бедняк Справедливость может регулироваться силами адвокатов и прокуроров, Ефремов получил конечно же свое, но удивительно то, что даже адвокат открыто говорит, что можно было бы и скостить срок,,, а в чем тогда справедливость? 257

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия