https://ria.ru/20200908/sandringham-1576880788.html

Королевское поместье в Великобритании превратится в кинотеатр

Отдаленное поместье королевской семьи в Норфолке на востоке Англии – Сандрингемский дворец – станет в конце сентября автокинотеатром, сообщает NME. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T01:39

2020-09-08T01:39

2020-09-08T01:39

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кино и сериалы

новости культуры

елизавета ii

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великобритания

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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости</strong>. Отдаленное поместье королевской семьи в Норфолке на востоке Англии – Сандрингемский дворец – станет в конце сентября автокинотеатром, <a href="https://www.nme.com/news/film/the-queens-sandringham-estate-set-to-host-drive-in-films-2746409" target="_blank">сообщает</a> NME.На территории поместья, в котором иногда проводит время Елизавета II и другие члены королевской семьи, с 25 сентября начнут показывать ленты: "Рокетмен", "1917", "Величайший шоумен", "Звезда родилась", "Богемскую рапсодию", а также мультфильмы: "Моану" и "Историю игрушек". Посетителей пустят в дворцовый парк и предоставят оборудование, чтобы у них была возможность слушать саундтрек из автомобиля. За дополнительную стоимость можно будет приобрести больше места на парковке, арендовать стулья и стол. Во дворце проходят экскурсии, разработаны прогулочные маршруты по территории, осенью здесь можно собирать яблоки, а зимой на территории проходит рождественская ярмарка. Ранее <a href="https://www.nme.com/news/film/drive-in-cinema-numbers-have-rocketed-since-the-coronavirus-pandemic-2713088" target="_blank">сообщалось</a>, что количество drive-in кинотеатров в Великобритании существенно возросло на фоне пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20200716/1574361476.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, елизавета ii, англия, великобритания