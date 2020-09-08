https://ria.ru/20200908/samolety-1576946945.html

Российский истребитель поднимался на перехват самолетов США и Швеции

Российский истребитель Су-27 поднимался во вторник на перехват самолетов-разведчиков США и Швеции над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T16:52

2020-09-08T16:52

2020-09-08T16:52

россия

ввс сша

су-27

швеция

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Российский истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> поднимался во вторник на перехват самолетов-разведчиков <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> над <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийским морем</a>, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ."Восьмого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> и самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции."После разворота иностранных самолетов от государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ американским и шведским самолетами не допущено.

https://ria.ru/20200907/samolet-1576896802.html

https://ria.ru/20200904/perekhvat-1576786946.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ввс сша, су-27, швеция, сша, безопасность, в мире