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Российский МиГ-29 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-29 над Баренцевым морем перехватил самолет ВВС Норвегии, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:25
2020-09-08T16:28
россия
баренцево море
миг-29
норвегия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Российский истребитель <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29</a> над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a> перехватил самолет ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a>, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ."Восьмого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря."После разворота норвежского самолета от государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ норвежским самолетом не допущено.
https://ria.ru/20200904/perekhvat-1576804715.html
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россия
баренцево море
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россия, баренцево море, миг-29, норвегия, в мире

Российский МиГ-29 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

16:25 08.09.2020 (обновлено: 16:28 08.09.2020)
979
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет МиГ-29
Самолет МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский истребитель МиГ-29 над Баренцевым морем перехватил самолет ВВС Норвегии, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
"Восьмого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.
"После разворота норвежского самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ норвежским самолетом не допущено.
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РоссияБаренцево мореМиГ-29НорвегияВ мире
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