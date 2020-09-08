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https://ria.ru/20200908/samolet-1576954317.html
Российский МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Истребитель МиГ-29 во вторник подняли в воздух из-за норвежского самолета радиоэлектронной разведки и борьбы, летевшего над Баренцевым морем, сообщили в... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T18:48
2020-09-08T18:54
россия
баренцево море
миг-29
норвегия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29</a> во вторник подняли в воздух из-за норвежского самолета радиоэлектронной разведки и борьбы, летевшего над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a>, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ."Восьмого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> и сопроводил его над акваторией Баренцева моря."После разворота норвежского самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ норвежским самолетом не допущено.
https://radiosputnik.ria.ru/20200906/shoygu-nato-1576843908.html
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россия
баренцево море
норвегия
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россия, баренцево море, миг-29, норвегия, в мире

Российский МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

18:48 08.09.2020 (обновлено: 18:54 08.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Истребитель МиГ-29 во вторник подняли в воздух из-за норвежского самолета радиоэлектронной разведки и борьбы, летевшего над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
"Восьмого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.
"После разворота норвежского самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ норвежским самолетом не допущено.
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РоссияБаренцево мореМиГ-29НорвегияВ мире
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