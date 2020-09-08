https://ria.ru/20200908/samolet-1576839495.html

Эксперты рассказали о риске заразиться коронавирусом в самолете

Эксперты оценили шансы авиапассажиров заразиться коронавирусом в самолете, сообщает Express. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T02:06

2020-09-08T02:06

2020-09-08T02:06

туризм

коронавирус covid-19

туризм

самолеты

пассажиры

дэвид набарро

новости - туризм

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834524_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_5c5593409707f28534393b49c4f6777d.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. </strong>Эксперты оценили шансы авиапассажиров заразиться коронавирусом в самолете, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1330818/flights-risk-catching-coronavirus-plane-covid-planes-expert-holidays-travel-advice" target="_blank">сообщает</a> Express.На борту путешественники по несколько часов сидят слишком близко друг от друга. Но специалисты говорят, что вероятность подхватить COVID-19 в полете не столь высока, как многие думают. "Мы не слышали о массовых заражениях пассажиров в салоне самолета. Обычно страдают только те, кто сидит рядом с вирусоносителем", — рассказал Амеш Адаля, старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Университета Джона Хопкинса и представитель Американского общества инфекционистов.Дело в том, что на лайнерах установлены высокоэффективные системы вентиляции. "Фильтры Hepa эффективны для улавливания более 99,9 процентов переносимых по воздуху микробов, — заявили в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). — Подача воздуха в салон по существу стерильна, он там не содержит частиц вируса".Дэвид Набарро, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) согласился, что путешествие на самолете "относительно безопасно" как раз благодаря хорошим фильтрам.Минимизируют возможность заражения на борту и ряд других мер. Так, к перелету не допускаются путешественники с повышенной температурой. Кроме того, большинство авиакомпаний предписывают пассажирам часто мыть руки и дезинфицировать их, постоянна находиться в маске. Некоторые перевозчики еще и ограничивают число туристов в салоне, чтобы обеспечить им соблюдение социальной дистанции.

https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html

https://ria.ru/20200811/1575034750.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, самолеты, пассажиры, дэвид набарро, новости - туризм, воз